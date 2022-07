Filó da primeira fase de Pantanal viverá vilã em novela das sete da Globo

Leticia Sales, que viveu Filó na primeira fase de Pantanal, será a vilã da nova novela das sete

CARAS Digital Publicado em 03/07/2022, às 13h28

Leticia Salles (27) chamou a atenção como Filó na primeira fase da novela Pantanal e já está com um novo trabalho na TV Globo.

De acordo com o Notícias da TV, atriz que dividiu papel com Dira Paes estará no elenco da próxima novela das sete, Vai na Fé.

Na atração, ela viverá uma vilã que terá destaque na história. Segundo o colunista Flavio Ricco, o papel dará a oportunidade de Leticia fazer humor e estar na pelo de uma personagem urbana.

A novela deve substituir Cara e Coragem em meados de novembro. Antigamente ela se chamava Tente Outra Vez.

O enredo contará a história de Solange, uma mulher batalhadora que vende quentinhas com ajuda da amiga Bruna. Para atrair clientes, ela usa letras improvisadas de funk compostas na hora de acordo com as receitas do dia. O dinheiro que entra ajuda a protagonista a pagar as contas, mas não cobre todas as despesas, já que o marido dela, Armando, está desempregado. Evangélica, ela verá sua vida mudar ao trabalhar com um astro da música.