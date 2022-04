Leticia Salles se despede de Filó e celebra Dira Paes na segunda fase de Pantanal

Em postagem nas redes sociais, a atriz celebrou Dira Paes na segunda fase da novela

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 14h37

A atriz Leticia Salles (27) fez sua estreia nas telinhas da Globo dando vida à Filó, personagem de Pantanal, mas agora, se despede e passa o bastão para Dira Paes (52).

Na última terça-feira, 12, começou a segunda fase da novela, e o público já foi apresentado para a nova Filó.

Em postagem nas redes sociais, Letícia, que brilhou na primeira fase de Pantanal, se despediu da personagem e celebrou a chegada de Dira Paes na trama.

"FILÓ. Assim como as porteiras abrem e fecham, hoje o caminho de uma nova fase se abre... novas emoções, novas histórias.. A primeira fase se encerra mas a segunda veio com tudo! Dira, daqui pra frente quero assistir e aprender com a sua Filó. Não tenho palavras pra mensurar minha felicidade e gratidão em te ter nessa jornada. Te amo muito minha amiga", declarou Leticia.

