Filho de Fábio Assunção vai ao 'Domingão com Huck' para mentir. Entenda!

Participação do filho de Fábio Assunção no 'Domingão com Huck', da Globo, chama a atenção do público

O jovem ator João Assunção, que é filho do ator Fabio Assunção com Priscila Borgonovi, agitou as redes sociais neste domingo, 5, ao participar do Domingão com Huck, da Globo. Ele foi convidado para ser um dos mentirosos no quadro Acredite Em Quem Quiser, no qual três pessoas contam a mesma história, mas apenas uma delas está contando a verdade.

No episódio, João e mais dois rapazes contaram a história de que teriam interpretado o personagem Marcelinho na novela Por Amor, da Globo, na qual o menino era o filho trocado de Helena (Regina Duarte) e Eduarda (Gabriela Duarte). João contou que teria entrado na trama por ser filho de Fábio Assunção, mas ele era um dos mentirosos do quadro e sua história não era verdade. O verdadeiro ator que interpretou o personagem mirim era Victor Tavares.

Mesmo com a mentirinha do bem, João fez sucesso na internet! Nas redes sociais, a beleza de João Assunção chamou a atenção e vários internautas fizeram elogios. “O filho do Fábio Assunção é um gato!”, disse um internauta. “É muito gato, padrão delicia”, afirmou outro. “Belíssimo feito o pai”, declarou mais um. “O filho do Fábio Assunção muito fofo”, declarou outro.

João Assunção é o filho mais velho de Fábio Assunção. O ator veterano também é pai de duas meninas: Ella Felipa, da relação com Karina Tavares; e de Alana, do atual casamento com Ana Verena.

O filho do Fabio Assunção é lindo demais, to apaixonada #Domingão — nih (@whybenzie) February 5, 2023

O filho do Fábio Assunção é um gato! #Domingão — Fagner Oriana® (@faggner) February 5, 2023