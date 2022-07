Fábio Assunção faz rara aparição ao lado do filho mais velho, João

Filho mais velho de Fábio Assunção, João aparece enorme em novas fotos ao lado do pai durante passeio no shopping

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 10h49

O ator Fábio Assunção (50) aproveitou a última segunda-feira, 12, para fazer um passeio ao lado do filho mais velho, João (19), fruto do relacionamento com Priscila Borgonovi. Os dois foram fotografados em um shopping no Rio de Janeiro.

Nas fotos, João roubou a cena ao mostrar o quanto já cresceu e que está maior que o seu pai.

Vale lembrar que o ator também é pai de duas meninas: Ella Felipa (11), fruto da relação com Karina Tavares, e de Alana (1), do casamento com Ana Verena.

Recentemente, Fábio Assunção contou que passou alguns dias em um spa e relatou como foi a experiência. "Meu agradecimento imenso à paz e à saúde que encontrei, mais uma vez, neste canto tranquilo. É preciso sair do tumulto das notícias que escancaram a maldade, respirar e voltar com força. Eu sei o quanto está sendo duro pra todo brasileiro, até aos que pensam estar se dando bem. Sem afeto coletivo, tudo não passa de um instante rápido e privado de gozo, que sempre terá seu fim. O Brasil seguirá escrevendo sua história com tintas vibrantes. Sempre é hora de deixar o acanhamento de lado e pulverizar solidariedade. Essa gente, nas redes gritam, no privado se disfarçam dissimuladamente de bondade, mas ardem em ressentimentos e dores, por não serem nada além de suas armas de fogo. Seres que adoram um falo na mão. Que venha esse semestre, com nossos corações regendo, uma orquestra de vozes brilhantes", disse ele.

Fotos de Fábio Assunção com o filho mais velho, João:

Fotos: Edson Aipim / AgNews