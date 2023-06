Filha mais velha de Silvio Santos abre álbum de fotos antigas com o pai: 'Orgulho'

No dia de celebrar os 60 anos do Programa Silvio Santos, Cintia Abravanel relembra momentos com o pai: 'Histórico'

A artista plástica Cintia Abravanel, que é a filha mais velha de Silvio Santos, decidiu homenagear o pai com um post especial nas redes sociais. Neste domingo, o SBT celebrou os 60 anos do Programa Silvio Santos com a exibição de uma edição especial na TV. Assim, nas redes sociais, Cintia entrou no clima e abriu o álbum de fotos antigas com o pai.

Nas imagens, o comunicador surgiu no início da carreira e também em fotos feitas durante a infância da filha. Na legenda, ela declarou o seu amor pelo pai e a admiração que sente pela carreira de sucesso dele.

“60 anos do Programa Silvio Santos! Um momento histórico. Pai, você é uma lenda! Tenho muito orglho de você e da sua conquista, te amo!”, disse ela na legenda. Cintia é fruto do primeiro casamento do comunicador, assim como Silvia Abravanel. Depois disso, ele se casou com Iris Abravanel, com quem teve mais quatro filhas: Daniela Beyruti, Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cintia Abravanel (@cintiaabrava)

Patricia Abravanel revela dica que recebeu do pai

A apresentadora Patricia Abravanel (45) está brilhando no comando do Programa Silvio Santos, no SBT, que pertence ao seu pai, Silvio Santos (92). Nos bastidores do SBT, ela contou uma dica preciosa que recebeu do pai quando começou a substituí-lo.

“Ele fala que eu estou indo muito bem. No começo, eu não me sentia à vontade para fazer brincadeiras no auditório. Aí eu fazia quadros muito longos. Ele me falou para fazer quadros menores”, disse ela.

Além disso, Patricia Abravanel contou que o pai não sabe de tudo o que vai acontecer na gravação do especial de 60 anos do Programa Silvio Santos. “Ele está sabendo sem saber... Era capaz de ele não deixar a gente fazer. Ele iria falar: 'Não quero autopromoção'. Foi uma coisa que a gente fez, ele soube e não perguntou nada”, disse ela.