Amigos e familiares de Silvio Santos comentam sobre aniversário de 60 anos do programa

Personalidades do SBT e familiares de Silvio Santos marcaram presença em programa especial para celebrar os 60 anos do “Programa Silvio Santos”

Neste domingo, 4, vai ao ar um episódio especial do “Programa Silvio Santos”. Se trata de uma celebração pelos 60 anos do programa, que estreou em 2 de junho de 1963. A atração será apresentada pela filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel.

A CARAS Digital marcou presença na gravação do especial que aconteceu nesta última terça-feira, 30, nos estúdios do SBT em São Paulo. Familiares do grande apresentador da televisão brasileira, amigos e personalidades da emissora comentaram sobre o marco do programa.

Silvia Abravanel comentou sobre a importância de celebrar os 60 anos da atração dominical: “Reviver os melhores momentos da televisão. Quem fez televisão com ele 30, 40, 50 anos atrás está revivendo tudo de novo. E isso é um grato presente pra gente. Eu, por exemplo, tenho 35 anos de televisão com ele. Então para mim está sendo abrir e reviver histórias maravilhosas”.

A apresentadora Helen Ganzarolli, que está a mais de 20 anos no SBT, também comentou sobre o marco do programa: “Estar nesse programa mais que especial, na minha casa o SBT e o Programa Silvio Santos, onde trabalho a 22 anos. Me sinto honrada, privilegiada de fazer parte da história do Programa Silvio Santos. Hoje é uma festa linda com ícones da televisão, todo mundo aqui hoje e saber que eu cresci assistindo todos eles, e hoje faço parte da história”.

Quem também fez parte da celebração dos 60 anos do programa foi Adriane Galisteu, que participou do programa especial mesmo estando atualmente como apresentadora na RecordTV. “O SBT faz parte da minha vida inteira. É um prazer enorme estar de volta em um momento especial, três mulheres poderosas no palco contando essa história”.

Família!

Antes da gravação do programa especial, Patrícia Abravanel participou de uma coletiva de imprensa com jornalistas e deu detalhes sobre o programa especial. A apresentadora, que vestia um vibrante vestido amarelo, comentou que o pai não estava sabendo de tudo que iria acontecer na gravação especial. “Ele está sabendo sem saber... Era capaz de ele não deixar a gente fazer. Ele iria falar: 'Não quero autopromoção'. Foi uma coisa que a gente fez, ele soube e não perguntou nada”, revelou.

Quem também participou da coletiva e das gravações foi a esposa de Silvio, Íris Abravanel. Ela comentou com os jornalistas sobre a saúde de Silvio, que está gerando muitas especulações com ele afastado do programa. “Está sendo um tempo muito bom como casal, como família. Ele está muito bem”, garantiu.