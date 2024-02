Filha de Silvio Santos manda recado para a Globo: ‘Vocês conhecem’

Filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti se pronuncia após ver notícia sobre decisão da Globo após exibição de carnaval antigo no SBT

A empresária Daniela Beyruti, que é filha do apresentador Silvio Santos, se pronunciou sobre uma atitude da Globo em relação ao SBT. Na última semana, o comunicador veterano deu a ordem para que sua emissora reprisasse o antigo desfile da escola de samba Tradição, de 2001, que o homenageou no sambódromo. Porém, as imagens daquela noite foram gravadas pela Globo e foram reexibidas na TV sem autorização da emissora carioca.

Com isso, o esperado era que a Globo enviasse uma notificação judicial ao SBT por uso indevido das imagens, mas a emissora carioca não fez isso e levou tudo na esportiva. Com essa decisão de não processar a rival, a filha de Silvio Santos se manifestou e agradeceu pelo carinho da Globo com seu pai.

"Obrigada Amauri e direção da @tvglobo pelo carinho. Vocês conhecem nossa amada figura!! Achei super legal terem levado na esportiva. Foi uma homenagem linda que jamais sairá da nossa memória. Eu e o SBT agradecemos", escreveu ela em seu Instagram.

De acordo com o site F5, do Jornal Folha de S. Paulo, a equipe de diretores da Globo chegou a se reunir para discutir o tema da exibição indevida do SBT, mas chegaram à conclusão de que não precisavam processar e manter a boa relação entre as duas emissoras de TV.

Silvio Santos renovou o visual

O apresentador Silvio Santos está com novo visual! Longe da televisão desde 2022, ele aproveitou o dia tranquilo no inívio de fevereiro para ir ao salão de beleza do seu amigo, o cabeleireiro Jassa, que cuida do visual do artista há muito tempo.

Por lá, Silvio encontrou o apresentador Milton Neves, que fez questão de registrar o momento especial em um vídeo nas redes sociais. Nas imagens, o veterano apareceu com o cabelo branco antes de passar pelos cuidados do cabeleireiro.

“Ensinando o Jassa para cortar e pentear o cabelo do muito Silvio Santos, muito lúcido, humilde e até me deu conselhos de como vencer meus momentos, de como vencer minha já crônica depressão”, disse Milton na legenda do vídeo no X, que é o antigo Twitter.

Logo depois, Jassa mostrou uma foto com Silvio já com o cabelo castanho e um sorrisão no rosto ao renovar o visual.