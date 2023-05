Filha de Silvio Santos desabafa sobre a distância do pai no passado: 'Me acostumei'

Filha mais velha de Silvio Santos, Cintia Abravanel conta que foi criada pelos avós e diz: 'Foi difícil para mim'

A artista plástica Cintia Abravanel (60) abriu o coração em uma nova entrevista ao relembrar o seu passado sendo a filha mais velha do apresentador Silvio Santos (92). Em conversa em O Pod É Nosso, de Carlos Alberto de Nóbrega (87) e Renata Domingues (40), ela contou que foi criada pelos avós maternos após a morte da mãe e teve uma certa distância do pai durante o seu crescimento. Hoje em dia, os dois estão mais próximos.

"Fui criada longe dele, fui criada pela mãe da minha mãe. Foi difícil para mim, uma adolescente. Passei mais tempo com a família de mamãe. É horrível falar isso, mas eu me acostumei a ficar longe do meu pai. Mais recentemente, nos aproximamos", disse ela.

Então, ela ainda refletiu sobre o que aconteceu em sua vida. "Quando eu estava lá em Orlando, nos Estados Unidos, observando meu pai, velhinho, vendo televisão, minha ficha caiu. Meu pai salvou a vida da minha avó me mandando morar com ela. Ele deu a ela uma alegria de viver, um motivo para seguir adiante, que era criar a neta. A filha dela tinha morrido muito jovem e meu pai nos salvou", contou.

Silvio Santos tem seis filhas: Cintia Abravanel, Silvia Abravanel, Daniela Beyruti, Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel.

