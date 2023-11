Filha da atriz Elizangela se emociona no velório da mãe no RJ

Filha da atriz Elizangela recebe o apoio dos amigos e familiares no último adeus para a mãe, que faleceu na sexta-feira, 3

O velório do corpo da atriz Elizangela aconteceu na tarde deste sábado, 4, no Rio de Janeiro e contou com a presença de amigos e familiares. A filha dela, Marcelle Sampaio, estava no local para dar o último adeus para a mãe e foi fotografada emocionada enquanto recebia os cumprimentos de sua família.

Marcelle é filha única de Elizangela e fez uma homenagem para a mãe nas redes sociais. "Que a luz divina te receba e a espiritualidade te guie, minha mãe. Receba o calor do amor dos seus milhões de fãs espalhados no Brasil e no mundo. Que sua luz brilhe mais forte e ainda mais intensamente. Que a paz seja seu repouso agora. Gratidão profunda por tua presença, tua estrela nessa vida. Sua filha, Marcelle", contou.

A atriz Elizangela faleceu aos 68 anos de idade ao sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser levada para o hospital em Guapimirim, no Rio de Janeiro, mas não resistiu e faleceu.

O velório do corpo dela aconteceu no Crematório do Cemitério da Penitência e foi aberto ao público. No final da tarde, o corpo dela será cremado.

Fotos: Anderson Borde / AgNews

Por que a atriz Elizangela não usava o sobrenome?

A atriz Elizangela faleceu na sexta-feira, 3, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória e deixou os fãs saudosos do seu talento. Então, os admiradores dela lembraram de uma curiosidade sobre a trajetória artística dela: A atriz decidiu não usar o sobrenome em seu nome artístico. Saiba o motivo abaixo:

Em uma participação no programa Video Show, da Globo, Elizangela contou que decidiu não usar um sobrenome em seu nome artístico desde os seus primeiros trabalhos após uma orientação de um profissional da área.

“Quando eu comecei, eu usava o meu sobrenome, que é Vergueiro. Só que aí o Moacyr Deriquém, que era do departamento de elenco, chegou pra minha mãe e falou: ‘Olha, o nome dela já é diferente e é um nome longo. Tira o Vergueiro e deixa só Elizangela. E aí ficou”, relembrou na época.

Vale lembrar que ela começou a atuar aos 7 anos de idade e foi para a Globo em 1966, quando tinha 11 anos. A sua primeira novela foi Locomotivas, de 1977. Em sua trajetória, ela atuou em várias novelas de sucesso, como TiTiTi, A Força do Querer e A Dona do Pedaço.