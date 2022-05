Fe Paes Leme relembra encontro especial que teve com Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine: ''São tantas emoções nesse TBT''

Fe Paes Leme lembrou com carinho de um encontro nos bastidores com Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 13h39

Nesta quinta-feira, 5, Fernanda Paes Leme (38) entrou no clima do TBT e lembrou um encontro especial que teve com Marina Ruy Barbosa (26) e Bruna Marquezine (26).

Paes Leme publicou em suas redes sociais um clique antigo, onde elas aparecem juntinhas nos bastidores da gravação do especial de Fim de Ano do Roberto Carlos (81).

Elas ainda esbanjaram o estilo, mostrando looks arrasadores para a época. Marina apostou em um vestido colorido, enquanto Fe usava um look branco e Bruna um vestido dourado com uma boneca estampada.

Na legenda, Fernanda falou com carinho do momento: "Quando a gente lembra que existe essa foto, a gente tem que postar, né?! Com Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine num especial do Roberto Carlos. São tantas emoções nesse TBT".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que fofinhas!", disse um. "Lindas demais!", falou outro. "Que bebezinhas!", escreveu um terceiro.

Confira o clique antigo de Fernanda Paes Leme ao lado de Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine: