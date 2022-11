Fátima Bernardes dá repaginada total com entrada no The Voice Brasil 2022

A nova apresentadora do The Voice Brasil 2022, Fátima Bernardes, mudou completamente seus figurinos no novo programa

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 15h29

Fátima Bernardes (60) assumiu o comando do "The Voice Brasil 2022". O programa irá estrear na próxima terça-feira na TV Globo e a apresentadora mostrou que irá ousar nos looks do programa! Conhecida pelos visuais mais sérios e "profissionais" do Jornal Nacional e mais discretos do Encontro, Fátima decidiu dar uma repaginada total de na estreia apareceu em uma produção diferentona e muito ousada.

A escolha all black para a gravação foi um cropped preto, no estilo tomara-que-caia, com strass presos na parte do busto, combinado com um blazer feminino, com ombreiras destacadas e detalhes em brilhante, e uma calça legging muito justa, para dar um ar mais sensual ao visual.

Botou o cropped para jogo? Fátima Bernardes conta sobre novos figurinos do programa

"Botei o cropped para jogo, né? Eu tenho uma situação engraçada: quando fazia o 'Jornal Nacional', chegava em uma loja, a pessoa dizia para mim: 'tenho uma roupa que é a sua você'. E sempre era um blazer. Não que eu não gostasse, mas achavam que eu era um blazer. Agora, no 'The Voice', vou passar isso com o cropped...", disse a apresentadora.

Ela completou dizendo saber que os públicos e ambientes são diferentes, mas que está animada com os novos figurinos: "Claro que eu não tô maluca, fazia 'Jornal Nacional' e era inviável. Depois, fazia um programa de manhã, também não dava para usar pedras e cropped. Estou achando lindos os figurinos do 'The Voice Brasil. É um novo formato, diferente de tudo o que fiz. Estou feliz de fazer um reality que demanda do apresentador outro tipo de comportamento. Agradeço por fazer algo diferente e que está agregando para mim".