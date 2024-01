Famosos dão o último adeus para Jandira Martini durante velório

O velório do corpo da atriz Jandira Martini aconteceu em São Paulo e teve a presença de amigos famosos, como Drauzio Varella e Fabiana Karla

O corpo da atriz Jandira Martini foi velado na noite de terça-feira, 30, na cidade de São Paulo. Para dar o último adeus para a veterana, vários amigos e familiares marcaram presença no velório.

Entre os presentes estavam alguns famosos, como a atriz Fabiana Karla, o médico Drauzio Varella e a atriz Regina Braga. Discretos, os familiares não se pronunciaram sobre a morte da artista.

Jandira Martini faleceu aos 78 anos de idade após um período internada em um hospital de São Paulo. A morte dela aconteceu na noite de segunda-feira, 29. Nos últimos anos, a artista lutou contra um câncer no pulmão.

Fotos: Eduardo Martins / AgNews

A morte dela foi anunciada pelo ator Marcos Caruso, que fez um post para lamentar o falecimento da amiga. No Instagram, ele disse: "Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida".

Em sua trajetória, Jandira se formou em Letras na Universidade Católica de Santos e também em Interpretação na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Ao longo de sua carreira na TV, ela atuou em Sassaricando, Beto Rockfeller, Uma Rosa Com Amor, Dancin’Days, A História de Ana Raio e Zé Trovão, Éramos Seis e Os Maias.

Nos últimos anos, ela esteve nos elencos de América, Desejo Proibido, Caminho das Índias e Salve Jorge, que foi sua última novela. Em 2022, ela esteve no elenco do filme Uma Pitada de Sorte.

Fabiana Karla fez homenagem nas redes sociais

A morte da atriz Jandira Martini comoveu o universo das celebridades nesta terça-feira, 30. Ela faleceu na segunda-feira, 29, aos 78 anos, após lutar por alguns anos contra o câncer no pulmão. Agora, para homenageá-la, a atriz Fabiana Karla relembrou fotos do último trabalho que fizeram juntas, o filme Uma Pitada de Sorte, de 2022, que, inclusive, foi o último trabalho da carreira da veterana.

Nas redes sociais, Fabiana relembrou que Jandira interpretou sua mãe no filme e mostrou as fotos felizes das duas durante as gravações. "Ahhh Jandira…Que perda para todos nós artistas, fãs, familiares, amigos… Obrigada pela troca, pelo aprendizado, pelas risadas…Foi minha mãe no filme, e eu tinha tanto orgulho disso… Uma atriz memorável! Impecável! Sua voz marcante, seu olhar forte …Tudo isso ficará guardado para sempre nas minhas melhores memórias e no meu coração. Obrigada, querida", disse ela na legenda.