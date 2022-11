Fafá de Belém se emociona ao relembrar história de superação que presenciou no Teleton

A cantora Fafá de Belém lembrou de história de superação que acompanhou nos palcos do evento beneficente Teleton

CARAS Digital Publicado em 05/11/2022, às 10h02

Na madrugada deste sábado, 5, Fafá de Belém participou da edição de 2022 do evento beneficente Teleton e se emocionou ao lembrar de uma história que presenciou em uma das edições.

A artista relembrou os espectadores da história de superação do menino Felipe que participou da segunda e terceira edição do evento e tinha um sonho que emocionou muita gente.

“Queria lembrar a história de um menino. No terceiro Teleton, salve o erro, tinha um menino que não tinha os membros inferiores e era uma criança muito ativa que jogava bola. Aí perguntaram o que ele queria de presente, ele parou e esperou-se que ele dissesse qualquer coisa. Ele disse: ‘Uma calça jeans’”, comentou emocionada.

Fafá ainda contou sobre a ação que o Teleton fez para o menino e ainda elogiou a ONG: “Aí, a Oficina Teleton fez as próteses, preparou esse menino por um ano para que ele viesse no terceiro ou quarto Teleton no palco. É isso. São sonhos que a AACD realiza e cada tostão que vem é aplicado. Quando se fala tanto em corrupção, em desvio... Nosso país é sério, há entidades muito sérias e a AACD é uma delas”.

Melhoras!

Na noite da última sexta-feira, 4, o apresentador Celso Portiolli anunciou em suas redes sociais que não participaria do Teleton deste ano por conta de uma internação.

“É do conhecimento de muitas pessoas que eu estou em tratamento. Imunoterapia. Estou na terceira fase, onde a BCG é colocada na bexiga para melhorar a imunidade, o papel da BCG é inflamar a bexiga”, começou Celso, em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial no Instagram.