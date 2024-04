Fábio Porchat causa polêmica com brincadeira ‘bizarra’ ao vivo no ‘Encontro’

Fábio Porchat recebe críticas nas redes por brincadeira considerada 'bizarra' sobre caso envolvendo morte ao vivo no 'Encontro'; veja o vídeo

Na manhã desta quinta-feira, 18, Fábio Porchat causou polêmica durante sua participação no 'Encontro', na Globo. Isso porque o humorista arriscou ao fazer uma brincadeira sobre uma situação inusitada: o caso em que uma mulher teria levado um idoso morto para tentar um empréstimo no banco. A piada não repercutiu bem e foi criticada nas redes sociais.

Durante o programa, Fábio foi até a plateia e ironizou o vídeo do caso que tem circulado nas redes sociais recentemente. No registro, que está sendo investigado por autoridades, um idoso aparece em uma cadeira de rodas, aparentemente sem vida, enquanto uma mulher tenta fazê-lo segurar uma caneta para a assinatura de um empréstimo.

Enquanto uma mulher fingia que estava desacordada, Fabio aparece mexendo os braços e cabeça dela: “Eu entendo, queria só dizer que ela adorou a estreia do programa. Foi muito legal, ela estava assistindo super o programa, ela riu para caramba”, disse o humorista ao vivo. Ao fundo, é possível ouvir uma risada da plateia do programa.

No entanto, o público de casa não teve a mesma reação e criticou a atitude do humorista, que foi considerada como ‘bizarra’ e ‘desrespeitosa’ por muitos seguidores: “Que sem noção! Esse caso foi tão desumano que não vejo graça nenhuma em brincar”, disse uma internauta. “Que falta de sensibilidade absurda, o ocorrido com o senhorzinho foi um crime”, comentou outra.

Por outro lado, alguns admiradores usaram as redes sociais para sair em defesa de Porchat, apontando que o caso já havia se tornado viral na web nos últimos dias ele não foi o único a fazer uma 'brincadeira' com a situação. Até o momento, nem o humorista nem a equipe do programa se manifestaram sobre a repercussão do público; assista ao momento:

Namorada de Fábio Porchat entrega como lida com exposição:

O ator, humorista e diretor Fábio Porchat recentemente embarcou para um tour de aventuras pela Ásia, passando por países como a Coreia do Sul e o Butão. Sua companheira de viagem foi sua namorada Priscila Castello Branco, que aproveitou a ocasião para revelar como lida com a exposição do relacionamento.

"Nunca fui de expor minha vida amorosa e nem passei por uma repercussão parecida, mas está sendo muito curioso, porque as pessoas gostam muito do Fábio. Tenho recebido mensagens carinhosas, comentários de pessoas que querem conhecer mais meu trabalho e se identificam conosco", disse Priscila, que ainda detalhou seu namoro com o humorista.