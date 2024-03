Namorada de Fábio Porchat entrega como lida com exposição de vida amorosa: 'Estranho um pouco'

Em entrevista à Revista CARAS, Fábio Porchat e sua namorada Priscila Castello Branco comentam sobre como lidam com exposição do relacionamento

O ator, humorista e diretor Fábio Porchat (40) recentemente embarcou para um tour de aventuras pela Ásia, passando por países como a Coreia do Sul e o Butão. Sua companheira de viagem foi sua namorada Priscila Castello Branco (35). Em entrevista à Revista CARAS ela aproveitou para compartilhar um pouco mais sobre o relacionamento e como lida com a exposição: "Eu estranho um pouco".

Durante a conversa, Priscila comenta que sempre foi muito reservada com relação a sua vida amorosa, mas que está lidando bem com a exposição, pois vem recebendo carinho das pessoas: "Ter esse apoio do público torna mais fácil lidar com isso. Mas ainda acho diferente e, às vezes, eu estranho um pouco isso".

"Nunca fui de expor minha vida amorosa e nem passei por uma repercussão parecida, mas está sendo muito curioso, porque as pessoas gostam muito do Fábio. Tenho recebido mensagens carinhosas, comentários de pessoas que querem conhecer mais meu trabalho e se identificam conosco", complementa.

Priscila comenta que depois que anunciaram o relacionamento sua vida passou por algumas mudanças: "Não posso mais sair de pijama se eu quiser, porque a qualquer momento pode sair uma foto nossa por aí... brincadeira"!

Priscila declara que entre os maiores aprendizados que tem ao lado de Fábio são o bom-humor e parceria: "Estamos sempre disponíveis, somos interativos e amigos, acima de tudo. Acredito que nosso maior aprendizado é a parceria. Estar em sintonia um com o outro, saber reconhecer quando ele está num bom momento ou não", diz.

Além disso, Porchat menciona que ambos estão muito bem alinhados sobre quais os propósitos nessa relação, o que a deixa ainda mais fácil: "Estávamos e estamos muito disponíveis um para o outro e querendo muito que isso dê certo".

"Acho que nossa conexão é tudo. Topamos todas as ideias um do outro e esse detalhe ajuda muito em uma viagem, porque quando rola algum melindre ou quando um pensa diferente do outro já se cria um clima complicado", complementa.

Viagem para Ásia

Repleta de risos e descobertas, Fábio e Priscila fizeram uma viagem para Ásia, o continente revelou não apenas a beleza de cenários únicos e surpreendentes, mas também a conexão ímpar entre o casal, que engatou o namoro em julho do ano passado.

Fábio comenta que muitas vezes existem desafios para serem superados em uma viagem de casal: "Viajar a dois é sempre um teste. Conviver cem por cento com a pessoa pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Entre a gente funcionou", diz.

"Foi maravilhoso! Antes, estivemos na Áustria juntos e ir para a Ásia foi mais um teste que a gente passou feliz demais", finaliza Priscila.