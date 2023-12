Fábio Porchat mostra viagem na Coréia do Sul com Priscila Castello Branco

Fábio Porchat já esteve com a namorada no Butão, de onde fizeram posts se declarando; o apresentador fez novo post nesta quinta-feira, 28

Fábio Porchat e a namorada Priscila Castello Branco seguem curtindo as feiras. Depois de passarem pelo Butão, de onde trocaram declarações apaixonadas, eles foram à Coréia do Sul. Fábio compartilhou fotos dos dois no país nesta quinta-feira, 28.

"Ainda estou sem palavras pra descrever a Coreia do Sul…País que mexe com nossa cabeça e faz a gente querer voltar", disse o apresentador em parte da legenda com as fotos da Coréia do Sul. “Eu não sabia que precisava tanto ir pra Coreia até ir pra Coreia. Meu lindo!”, escreveu a comediante

Nos comentários o casal recebeu uma série de elogios: “Que coisica mais linda esses dois”, escreveu uma, “Senhor e senhora porchete, feliz ano novo!”, desejou uma segunda, “Dois lindos, aproveitem a viagem”, comentou uma terceira.

Fábio e Priscila apareceram juntos em fotos pela primeira vez em agosto e vêm sempre demonstrando carinho em suas publicações nas redes sociais. Recentemente, enquanto estava no Everest, Fábio mostrou uma chamada de vídeo com Priscila, que também é atriz e humorista.

Antes o casal estava em Butão, país na Ásia Meridional e a humorista aproveitou para se declarar para o amado em uma série de fotos no país. Nas imagens, eles aparecem em diversas paisagens e pontos turísticos juntos. "Mas é tão lindo, tão especial, tão incrível, tão inesquecível que não dá pra mostrar com fotos! Ah, Butão também!", escreveu na legenda do post apaixonado.

Fábio Porchat desabafa sobre seu divórcio

Em participação do programa Melhor da Tarde nesta quarta-feira, 29, o humorista Fabio Porchat confessou que "tirou um peso das costas" ao se separar de sua ex-esposa, a produtora Nataly Mega. O ex-casal se divorciou em janeiro de 2023 após oito anos juntos por divergências na vontade de ter filhos.

Na entrevista, o comandante do programa 'Que História é Essa, Porchat?' desabafou sobre o processo da separação, que andou em ritmos diferentes com o passar do tempo."Eu demorei muito a perceber isso porque estava em uma relação em que as coisas estavam funcionando. No momento em que percebi, foi muito rápido", contou.

Porchat ainda admitiu o sentimento de culpa no fim do casamento e ainda abriu seu coração sobre não querer ser pai. "Pensei: 'Não quero ter filho, preciso dizer isso agora para ela porque precisa tomar uma decisão agora. Não é justo, não foi justo o que fiz", confessou.