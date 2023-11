Fabio Porchat desabafa sobre seu divórcio de Nataly Mega: "Não foi justo"

Meses após seu divórcio de Nataly Mega, Fabio Porchat volta a falar sobre a separação e desabafa sobre o que aconteceu entre o ex-casal; confira!

Em participação do programa Melhor da Tarde nesta quarta-feira, 29, o humorista Fabio Porchat confessou que "tirou um peso das costas" ao se separar de sua ex-esposa, a produtora Nataly Mega. O ex-casal se divorciou em janeiro de 2023 após oito anos juntos por divergências na vontade de ter filhos.

Na entrevista, o comandante do programa 'Que História é Essa, Porchat?' desabafou sobre o processo da separação, que andou em ritmos diferentes com o passar do tempo."Eu demorei muito a perceber isso porque estava em uma relação em que as coisas estavam funcionando. No momento em que percebi, foi muito rápido", contou.

Porchat ainda admitiu o sentimento de culpa no fim do casamento e ainda abriu seu coração sobre não querer ser pai. "Pensei: 'Não quero ter filho, preciso dizer isso agora para ela porque precisa tomar uma decisão agora. Não é justo, não foi justo o que fiz", confessou.

Ele também disse que, após o divórcio, sua vida se transformou para melhor. "Acho que tirei um peso das costas, da paternidade, que me deixou leve, feliz e conectado comigo e com o que eu quero fazer para o meu futuro", disse o humorista.

Na época do anúncio da separação, Fabio deixou claro que ainda tinha um carinho grande pela ex-esposa."Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes", disse o ator em seu comunicado sobre o divórcio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat)

Fábio Porchat exibe nova foto de sua namorada

Meses após tornar seu divórcio com Nataly Mega público, o humorista e apresentador Fábio Porchat surpreendeu seus fãs ao mostrar uma foto de sua nova namorada, a humorista Priscila Castello Branco.

Em setembro, o comandante do Que História É Essa, Porchat? compartilhou uma selfie da amada fazendo careta nos stories de seu Instagram. “Vontade de esmigalhar essa carinha de tanta mordida!”, brincou ele.

Vale lembrar que os dois oficializaram o namoro em julho de 2023, quando apareceram juntos pela primeira vez. Porém, eles se conheceram há algum tempo, quando trabalharam juntos no reality Futuro Ex-Porta, de 2021.

Clique aqui e confira a foto!