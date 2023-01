Ex-Miss, atriz de Cara e Coragem enfrentou grande medo para viver personagem

Vitoria Bohn, atriz que vive uma bailarina aérea em Cara e Coragem, aprendeu um mantra com Paolla Oliveira para se acalmar

Vitoria Bohn (21) se destacou em Cara e Coragem, trama das 19h da Globo, como a bailarina de dança aérea Lou, meia-irmã de Pat (Paolla Oliveira). Nascida em Santa Catarina, a artista precisou enfrentar um de seus maiores medos para seguir o sonho de se tornar atriz: Ela tinha pavor de altura.

A atriz, que também não tinha muita experiência com a dança, precisou fazer diversas aulas para preparação física, além de treinar movimentos nas alturas em uma grande estrutura que foi instalada no Projac, os estúdios de gravações da emissora no Rio de Janeiro. "Eu tinha muito medo de altura. Então na primeira aula subimos eu, a professora e a Paolla [Oliveira] uns cinco metros, eu não conseguia me mexer, só pedia para me descerem", contou, em entrevista à revistas Harper's Bazaar.

Para conseguir encarar seu medo, ela teve uma ajuda especial de Paolla, quem agora considera uma irmã de coração. "Ela me ensinou uma técnica para conseguir manter o equilíbrio. Repito isso para mim mesma: 'calma e respira' que tudo flui melhor", acrescenta a artista, que garante ao jornal Isto É que o mantra tem dado certo.

Ela contou que, além disso, a prática foi o que acalmou seus medos e a fizeram superar isso para conseguir desempenhar o papel. "Hoje eu não tenho mais medo de altura, sobretudo cabeada, eu confio muito no equipamento. Na minha primeira cena eu dançava em um prédio, e subi 30 metros. Foi demais. E a dublê subiu a 100 metros."

Apesar de estar se tornando conhecida nas telas da TV com a novela, a ela já fazia teatro desde a infância, trabalhou em produções nos palcos e em séries, e foi Miss Rio Grande do Sul no ano de 2011. Para ela, o novo passo na carreira assusta menos que a a altura que sua personagem enfrenta. "Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Direciono o meu foco principal para as minhas responsabilidades, me policiando para não dar espaço para pensamentos que possam me sabotar."