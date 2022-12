Cara e Coragem: saiba como será o casamento de Lou e Rico

Nos próximos capítulos de Cara e Coragem, Renan sequestra Lou pouco antes do casamento dela, mas tudo vai dar certo para ela dizer o 'sim' para Rico

Nos próximos capítulos da novela Cara e Coragem, da Globo, os telespectadores vão acompanhar todas as emoções do dia do casamento de Lou (Vitória Bahn) e Rico (André Luiz Frambach). A noiva será sequestrada por Renan (Bruno Fagundes) pouco antes do casamento, mas será resgatada e conseguirá dizer o tão esperado 'sim'. Saiba mais sobre as cenas:

Nas cenas da novela, Renan vai sequestrar Lou para impedir o casamento dela com Rico. Ele tira a noiva de dentro do carro de Jéssica (Jeniffer Nascimento) e a coloca em outro carro, e dirige descontroladamente por uma estrada. No caminho, Lou tenta convencê-lo a deixá-la sair do carro. Enquanto isso, Rico espera pela noiva no local do casamento e fica desesperado com a notícia de que a amada foi sequestrada.

Com Pat (Paolla Oliveira), Moa (Marcelo Serrado) e Italo (Paulo Lessa), Rico tenta conseguir pistas sobre o paradeiro de Lou. Então, todos são surpreendidos com o retorno da noiva ao local do casamento. Ela conseguiu escapar das garras de Renan e foi direto se casar. Com tudo certo, Rico e Lou se casam em uma cerimônia emocionante.

As cenas vão ao ar a partir de quarta-feira, 28.

Fotos:Globo/ Manoella Mello