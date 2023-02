Ex-jornalista da Globo desabafa: 'Pagou muito mal'

Ex-jornalista da Globo, Domitila Becker desabafa sobre o salário que ganhava na época do trabalho na emissora

A ex-apresentadora do Grupo Globo Domitila Becker, que comandou o programa É Gol, do SporTV, desabafou sobre o salário que recebia na época do trabalho na emissora. Em conversa no podcast Flow Sport Club, ela contou que não tinha um bom salário.

“Eu só voltei para o Brasil e para o jornalismo por causa da pandemia. Aí o UOL me chamou e pensei que iria fazer só lá e estava tudo bem. Depois, o SBT me chamou e fez uma proposta muito boa. A Globo me pagou muito mal, continua pagando muito mal, é f***”, disse ela.

Além disso, ela relembrou como foi trabalhar com Cartolouco na TV. “Ele é louco mesmo, não é personagem. Era meio tenso, já gritava logo de manhã. Mas ele é gente boa, divertido. Para a Globo era uma tensão, porque ele falava muita merda. Foi antes de explodirem os canais de youtube em que você tem liberdade para falar palavrão", declarou.

E completou: “Todo dia de manhã tinha alguma bronca sobre uma bosta que ele tinha falado. Foi um momento meio tenso, eu não curti tanto. Eu pensava sempre qual era a próxima merda que ele iria fazer, e aí tinha sempre um chefe para dar uma palestrinha. Foi um período que eu não gostei”.