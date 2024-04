Ex-Globo, Christiane Pelajo será âncora de novo canal de notícias

A jornalista Christiane Pelajo será âncora no canal CNBC Brasil, que chega ao país nos próximos meses e será comandada por Douglas Tavolaro

A jornalista Christiane Pelajo foi anunciada nesta terça-feira, 25, como a primeira âncora contratada pela CNBC Brasil. O anúncio foi feito através de um comunicado enviado à imprensa. A emissora é a versão nacional da NBC, um dos principais canais abertos dos Estados Unidos, e chega ao país nos próximos meses.

Douglas Tavolaro, o dono do canal, é ex-sócio da CNN Brasil e ex-diretor de jornalismo da Record. Segundo ele, o jornalismo será o carro-chefe da emissora, mas a grade também terá atrações de política, esportes, comportamento, entretenimento e reality shows.

"Estamos entusiasmados em trazer o conteúdo de notícias premium da CNBC para o público em todo o Brasil, em português. Como líder global em jornalismo de negócios, é missão da CNBC informar, fornecer insights e proporcionar uma perspectiva econômica global com relevância local por meio de parceiros como o Times Brasil", disse KC Sullivan, presidente da CNBC.

Cristiane Pelajo fala sobre novo desafio

Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista Christiane Pelajo, que saiu da TV Globo em 2022 após 26 anos na emissora, falou sobre sua contratação e o novo desafio em sua carreira.

"Honrada e muito animada em ser âncora da CNBC no Brasil. Estou mergulhada no universo de negócios, inovação, tecnologia e criatividade. Este novo desafio tem total sinergia com o trabalho que venho fazendo nos últimos dois anos. Vamos mexer com o jornalismo de negócios aqui no Brasil. Vai ser histórico! Não vejo a hora de dizer 'Boa noite' de novo, no ar!", disse ela.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram a jornalista. "Sucesso", disse a jornalista Daiana Garbin. "Já é sucesso", afirmou a apresentadora Michelle Barros. "Viva!! Vai arrasar como sempre", falou uma seguidora. "Que delícia te ver no ar novamente!!!! Um novo projeto para uma profissional que tem competência de sobra! Vai arrasar, como sempre", comentou uma fã.