Christiane Pelajo pede demissão da Rede Globo após 26 anos de jornalismo na emissora: 'Outros objetivos'

Christiane Pelajo pediu demissão após 26 anos na Rede Globo; a jornalista apresentava o Conexão GloboNews

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 09h53

A jornalista Christiane Pelajo (50) pediu demissão da Rede Globo após 26 anos de trabalho na emissora. Ela, que atualmente apresentava o programa Conexão GloboNews, informou sua decisão na manhã desta sexta-feira, 04. "Hora de buscar outros objetivos", explicou ela aos colegas de profissão.

Na Globo, Christiane já passou pelo Jornal da Globo e fez eventuais participações no Jornal Nacional. Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, ela assumiu interinamente o comando da segunda edição do SPTV, que era apresentado por Carlos Tramontina, em razão do jornalista integrar o grupo de risco da doença.

A jornalista comandou grandes coberturas como o funeral da Princesa Diana, morta em 1997, e a prisão do terrorista Saddam Hussein (1937-2006), em 2003. Ela comandou também as Copas do Mundo de 1998, na França, e 2006, na Alemanha.

Leia abaixo o comunicado da jornalista sobre a demissão

"A vida é feita de movimentos, e eu não consigo ficar parada. Há 26 anos, apresento jornal todos os dias. Já trabalhei nos mais diferentes horários. Dei inúmeros bom dia, boa tarde e boa noite no ar! Apresentei jornal sozinha, em dupla e até em trio! Fiz muitas reportagens especiais, das quais me orgulho imensamente. Ganhei prêmios. Viajei para vários países para participar de grandes coberturas. Gravei na França, Itália, Espanha, Alemanha, Grécia, Índia, Estados Unidos, República Dominicana, Chile e em todas as regiões brasileiras", começou ela.

"Essa semana, eu procurei o Miguel [Athayde] para dizer que estava muito certa de que tinha chegado a hora de buscar outros objetivos na minha vida. A nossa conversa foi ótima. Ele entendeu os meus motivos e foi supercarinhoso! Assim como o Ali [Kamel] e o [Ricardo] Villela! A partir de agora, deixo o time de apresentadores da GloboNews e me despeço dessa trajetória de sucesso", continuou.

"Claro que refleti muito, analisei e meditei até tomar a decisão de deixar a Globo depois de tanto tempo. Foi a minha relação mais longeva! Mas saio com a certeza absoluta de que cumpri, com primor, todas as missões que recebi. Quero aproveitar a vida, que ainda tem muitíssimo a me oferecer… Valeu demais a todos que fizeram parte da minha carreira durante tantos anos! Muitos foram meus professores! Espero ter ensinado a alguns também", finalizou a jornalista.