Ex-calouro do Raul Gil está em coma induzido após sofrer acidente grave de moto

Cantor de 16 anos descoberto pelo programa do Raul Gil passou mal em cima da moto e foi hospitalizado

O cantor Kaiky Mello, de 16 anos, revelado no programa do Raul Gil, sofreu um acidente de moto e está em coma induzido no Rio de Janeiro. Ele sofreu traumas na cabeça ao passar mal em cima do veículo e perder o controle.

Nas redes sociais a mãe, Tatiane Pauluze, contou sobre o acontecimento grave. Ele passou por uma cirurgia para tirar um coágulo na cabeça e foi induzido ao coma.

"A queda foi porque ele passou mal em cima da moto e caiu. Nisso, ele bateu a cabeça, criou um coágulo, e rapidamente eles bateram uma tomografia e já fizeram a cirurgia ontem. Ele está no CTI, está em coma induzido. Para ele, o coma induzido é bom, porque ele não fica agitado, o coração não vai acelerar", contou a mãe.

"Às vezes, ele um mexe um pouquinho, então, acredito que está feliz com o que está acontecendo, que Deus está trabalhando na vida dele e os seguidores deles estão orando por eles", disse esperançosa.

Veja: