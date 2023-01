Ex-BBB Juliette Freire revela que já sugeriu a poligamia: 'Queria experimentar'

Ex-BBB Juliette Freire surpreendeu ao contar que já conversou com ex-parceiros sobre a poligamia

A ex-BBB Juliette Freire (33) pegou os fãs de surpresa ao comentar sobre a poligamia. Ela contou que sugeriu para ex-parceiros que eles tivessem um relacionamento não-monogâmico, mas eles não aceitaram .

“Nunca aceitaram. Estou solteira agora e queria experimentar. Acho que ia sentir ciúmes, mas eu nunca vivi e queria viver (a poligamia)”, disse ela no programa Saia Justa Verão 2023. Vale lembrar que Juliette não assumiu um relacionamento desde que venceu o BBB 21. Ela já chegou a ser apontada como affair de algumas pessoas, mas nunca confirmou nenhuma relação.

Na atração, o escritor Chico Bosco também participou do Saia Justa Verão 2023 e contou que já viveu relacionamentos não-monogâmicos. “No meu caso, para sustentar uma relação não monogâmica, quando eu a vivi, não havia nem relação. Cheguei a um ponto de não sentir dor nenhuma, mas também amor nenhum. Para que sustentar (o relacionamento)?”, disse ele.

Juliette Freire conta sobre seus relacionamentos após o BBB

Em uma participação no podcast Quem Pode, Pod, Juliette Freire contou sobre a sua vida amorosa após ficar famosa. "Não quero fazer da minha vida amorosa um entretenimento. Senão vou ficar pensando 'é sobre mim ou o que eu proporciono'. Mas também nunca vivi o outro lado, pode ser que ajude... eu acho que eles têm um pouco de medo. Sempre fui de paquerar, de chegar. Depois que saí do programa, ficou com quatro ou cinco, em um ano e meio. Estou fraquíssima. Tenho vergonha disso. Foram alguns famosos e outros anônimos", disse ela.

Em outro momento, no programa Eliana, a ex-BBB revelou que seus romances são às escondidas. Na atração, Eliana comentou: “Não vi você com ninguém ainda”. Então, Juliette confessou: “Não teve esse evento, mas eu peguei gente. Peguei escondido”.

Assim, a ex-BBB ainda contou que está mais difícil ter um romance hoje em dia. “Ou eles não chegam ou recuam, está muito mais difícil paquerar agora do que antes. Antes, eu pegava geral. Agora é um aqui, outro ali. Porque, primeiro, os homens tem um pouco de medo de chegar quando a gente chama muito atenção, ficam um pouco inseguros. Ou, quando estão, dá trabalho. Tem que ter muita certeza para assumir o B.O., porque o B.O. é grande”, contou.