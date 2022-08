Juliette conta sobre affairs após BBB 21 e diz que chorou por não poder sair: ''Queria ir no barzinho''

Em entrevista, campeã do BBB 21 Juliette revela com quantos ficou após reality e lamenta falta de liberdade para ir a lugares públicos

A campeã do BBB 21 Juliette (32) foi a convidada do podcast Quem Pode, Pod, da terça-feira, 23, e abriu o jogo sobre seus relacionamentos amorosos e a vida após a fama!

No papo com Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), a famosa revelou que ficou com poucas pessoas após deixar o confinamento da casa mais vigiada do Brasil.

"Não quero fazer da minha vida amorosa um entretenimento. Senão vou ficar pensando 'é sobre mim ou o que eu proporciono'. Mas também nunca vivi o outro lado, pode ser que ajude... eu acho que eles têm um pouco de medo. Sempre fui de paquerar, de chegar. Depois que saí do programa, ficou com quatro ou cinco, em um ano e meio. Estou fraquíssima. Tenho vergonha disso. Foram alguns famosos e outros anônimos", disse ela.

A ex-BBB ainda desabafou sobre não poder mais sair em lugares públicos com os amigos e revelou que chegou a chorar por conta disso: "Esta semana eu chorei porque queria ir num barzinho comer um espetinho. O povo começou a falar 'sábado à noite, não tem mesa, está tarde, tem que chamar a segurança'. Comecei a ficar triste porque era tanta complicação... caramba, eu só queria uma cerveja e um espetinho. Isso era o que me fazia feliz e não tenho mais isso'. Eu não fui. As pessoas falam 'você pode ir numa festa grandiosa', mas ir num barzinho tomar uma cervejinha tem seu valor".

Ela afirmou que assiste quase todos os dias o discurso de Tiago Leifert (42) no dia da final do BBB 21. "Eu revejo quase todos os dias. Todas as vezes eu vejo emocionada. Cada palavra faz muito sentido. Foi o momento mais marcante da minha vida. É muito emocionante. Toda hora eu vejo! A cada palavra eu falava 'não estou ficando louca', e comecei a me espantar com o quanto estava certa. Fico até arrepiada! Quando ele fala 'você sempre esteve em primeiro lugar', falo 'e agora? O que vou fazer da minha vida?'".

A vencedora do BBB 21 também revelou como tem usado o dinheiro. "Ainda estou nessa transição. Agora eu posso viajar a hora em que eu quiser. De resto, ainda estou estruturando minha família, que é muito grande. Ainda estou nesse processo de necessidades básicas. Daqui uns três anos vou estar gastando solto!", brincou Juliette.

Juliette divertiu ao fazer uma brincadeira sobre participação no remake da novela Pantanal e falou que acredita que nunca será atriz: "No último episódio de Pantanal, eu vou aparecer cantando. Vai ser muito massa. A gente já gravou, foi a coisa mais linda do mundo. Estou orgulhosa. Cantei Cavalo Preto", brincou durante o quadro Frase Fora de Contexto.

Confira a entrevista de Juliette com Gio Ewbank e Fe Paes Leme:

