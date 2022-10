Ex-BBB Juliette entrega segredo de sua vida amorosa: 'Escondido'

Após se tornar milionária no BBB 21, Juliette Freire contou que não ficou sozinha! Ela abriu o jogo sobre a vida amorosa no Programa Eliana, do SBT

CARAS Digital Publicado em 02/10/2022, às 17h40

A cantora e ex-BBB Juliette Freire contou detalhes sobre sua vida amorosa em conversa com Eliana no SBT. Neste domingo, o Programa Eliana exibiu uma entrevista com a vencedora do BBB 21 e ela revelou que ficou mais difícil ter uma vida amorosa após o reality show.

Na atração, Eliana comentou: “Não vi você com ninguém ainda”. Então, Juliette confessou: “Não teve esse evento, mas eu peguei gente. Peguei escondido”.

Assim, a ex-BBB ainda contou que está mais difícil ter um romance hoje em dia. “Ou eles não chegam ou recuam, está muito mais difícil paquerar agora do que antes. Antes, eu pegava geral. Agora é um aqui, outro ali. Porque, primeiro, os homens tem um pouco de medo de chegar quando a gente chama muito atenção, ficam um pouco inseguros. Ou, quando estão, dá trabalho. Tem que ter muita certeza para assumir o B.O., porque o B.O. é grande”, contou.

Os cactos são exigentes e os boy têm medo, essa é a verdade 😂😂😂 #Elianapic.twitter.com/GGGChOJnYZ — Programa Eliana (@ProgramaEliana) October 2, 2022

Look ousado de Juliette Freire

No último sábado, 1, a ex-BBB Juliette (32) impressionou a web com sua beleza mais uma vez! A artista exibiu uma série de fotos mostrando a sua produção para a noite de sábadão, e, claro, arrancou elogios de seus seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Juliette compartilhou uma sequência de registros, mostrando o look da noite. Para curtir o sábadão, Juliette apostou em uma combinação all black com uma jaqueta de couro e um vestido preto. Além de deixar os cabelões em evidência com a produção.