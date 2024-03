Ex-BBB Diego Alemão rompe o silêncio sobre crise emocional após ter sido preso

Após ser internado em clínica de reabilitação, o ex-BBB Diego Alemão falou pela primeira vez sobre o episódio polêmico envolvendo sua prisão

Campeão do BBB 7, da Globo, Diego Gasques, mais conhecido como Diego Alemão, está de volta ao Brasil após passar uma temporada de reabilitação dos Estados Unidos. Em setembro do ano passado, ele foi acusado por porte ilegal de arma de fogo e decidiu se e internar espontaneamente.

Na ocasião, o famoso foi preso no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, e deixou o local algumas horas depois de pagar uma fiança de R$ 4 mil. Na época, sem revelar muitos detalhes, ele afirmou que estava armado devido a ameaças.

De volta ao país de origem, Diego Alemão decidiu romper o silêncio e falará pela primeira vez ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, sobre os últimos acontecimentos de sua vida pessoal, incluindo o episódio polêmico que o trouxe novamente para a mídia.

Segundo informações do portal Leo Dias, que teve acesso a trechos exclusivos da conversa do ex-BBB com a repórter Paloma Poeta, Diego revelou que a crise emocional e de saúde foram desencadeados após enfrentar momentos cruciais.

"Começa tomando uma cervejinha a mais ali, quando vai ver já tomou uma vodka e aí quando vê já está usando o que você não devia estar usando", declarou ele durante a entrevista.

E completou: "Aí chegou uma hora que eu olhei e falei pô, não é possível. Estou jogando o meu bom nome no lixo né, na lata de lixo". A entrevista completa com o campeão do BBB 7 será exibida na íntegra no Domingo Espetacular, no próximo domingo, 03, na Record TV.

O que aconteceu com Diego Alemão?

Na madrugada do dia 26 de setembro, o ex-BBB foi detido em uma delegacia do Rio de Janeiro por porte de arma de fogo e, poucas horas depois, saiu para pagar a fiança e se internar espontaneamente.

A internação aconteceu em decorrência do quadro de saúde mental de Diego Alemão, como explicou o advogado do ex-BBB, Jeffrey Chiquini, em entrevista ao portal Metrópoles.

"Diego, infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas. Em breve, teremos novamente o Diego Alemão que os brasileiros já conheceram, saudável, alegre e querido por muitos".

Diego Alemão teria sido transferido da clínica de reabilitação para a clínica psiquiátrica por conta de um surto, de acordo com informações do portal CNN. "Confirmo a informação. Por recomendação médica foi transferido para tratamento especializado. Queremos discrição e sigilo das informações para melhor recuperação dele", declarou o advogado do ex-BBB ao portal. Confira!