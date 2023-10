O que aconteceu com Diego Alemão? Entenda troca de clínicas para internação do ex-BBB

Diego Alemão foi transferido de clínica de reabilitação para clínica psiquiátrica

Diego Alemão (42), que estava internado em uma clínica de reabilitação desde semana passada, foi transferido para uma clínica psiquiátrica. Na madrugada do dia 26 de setembro, o ex-BBB foi detido em uma delegacia do Rio de Janeiro por porte de arma de fogo e, poucas horas depois, saiu para pagar a fiança e se internar espontaneamente. Entenda o que aconteceu com Diego Alemão e o motivo da troca de clínicas.

A internação aconteceu em decorrência do quadro de saúde mental de Diego Alemão , como explicou o advogado do ex-BBB, Jeffrey Chiquini, em entrevista ao portal Metrópoles. "Diego, infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas. Em breve, teremos novamente o Diego Alemão que os brasileiros já conheceram, saudável, alegre e querido por muitos".

Diego Alemão teria sido transferido da clínica de reabilitação para a clínica psiquiátrica por conta de um surto, de acordo com informações do portal CNN. "Confirmo a informação. Por recomendação médica foi transferido para tratamento especializado. Queremos discrição e sigilo das informações para melhor recuperação dele", declarou o advogado do ex-BBB ao portal.

Como o profissional explicou, Diego Alemão precisou ser transferido para receber um tratamento médico especializado. A clínica de reabilitação serve para ajudar a tratar a dependência química, com abordagens terapêuticas que mesclam cuidados clínicos e psicológicos, como informa o portal da clínica hospitalar Recanto.

