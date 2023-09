Ex-BBB Diego Alemão já foi preso outra vez; relembre o caso

Diego Alemão foi preso na madrugada desta terça-feira, 26, no Rio de Janeiro

O ex-BBB DiegoGasques, mais conhecido como Diego Alemão foi detido na madrugada desta terça-feira, 26, sob a acusação de porte ilegal de arma de fogo no Rio de Janeiro. Nesta manhã, ele foi flagrado deixando a delegacia após passar algumas horas detido. Porém, essa não foi a primeira vez que o influenciador foi preso.

Em abril de 2020, Diego Alemão se envolveu em um acidente de trânsito em Curitiba e foi preso . Na época, ele foi detido com a suspeita de dirigir sob efeito de bebida alcóolica e, além do acidente, ameaçou outra pessoa envolvida na situação e desacatou a equipe policial que estava no local.

O homem envolvido, que trabalha como motorista de aplicativo, relatou que estava com o veículo estacionado quando Alemão bateu em sua traseira. Segundo ele, o campeão da 7ª edição do BBB teria pedido para que ele não chamasse a polícia e em seguida, teria o agredido no rosto.

Leia também:Ex-BBB Diego Alemão é flagrado ao sair da delegacia após ser preso

Um dia depois de ser detido, ele deixou a cadeia após pagar uma fiança de R$ 7.000. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o valor da fiança foi decretado pela juíza Fernanda Maria Zerbeto Assis Monteiro, responsável pelo plantão Judiciário na capital paranaense.

Na prisão desta terça-feira, Diego Alemão também foi liberado da delegacia após pagar fiança de R$ 4.000. Segundo o site G1, a polícia militar informou que foi chamada durante a madrugada para controlar um homem que estaria alterado.

Quando chegaram ao local, ele já tinha entrado em um táxi e os policiais foram atrás do carro. Ao pararem o veículo, os policiais fizeram a revista e encontraram uma arma de fogo. Assim, Diego Alemão foi detido.

CONFIRA A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DE DIEGO ALEMÃO NO INSTAGRAM: