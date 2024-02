Briga feia! Kléber Bambam e Diego Alemão se desentendem em gravação

Quebraram tudo? Ex-BBBs Kléber Bambam e Diego Alemão discutem durante gravação na Band e danificam até aparelhos da emissora

Conhecidos por um temperamento mais forte, Kléber Bambam e Diego Alemão protagonizaram uma discussão durante uma gravação de um programa na Band. Segundo informações do colunista Gabriel Perline, eles brigaram a ponto de danificarem alguns aparelhos da emissora.

O desentendimento teria ocorrido no dia em que participaram do programa do filho de Faustão, João Silva. Os campeões do BBB teriam discutido e quase teriam brigado fisicamente. É bom lembrar que eles sempre trocam provocações na rede social.

Com troca de xingamentos e empurrões, o ex-participantes do reality show global acabaram quebrando alguns objetos do local. Segundo o colunista, o derrotado por Popó, nos últimos dias, ainda subtraiu cartões de gravação do programa do filho de Faustão.

Saiba quanto Popó e Bambam ganharam por luta

A luta de Arcelino Popó Freitas e Kleber Bambam durou apenas 36 segundos, mas os dois embolsaram uma verdadeira fortuna pelo duelo. De acordo com o colunista Leo Dias, eles faturaram alto com a luta no evento Fight Music Show.

O jornalista informou que Popó ganhou R$ 5 milhões por sua vitória contra o rival. Enquanto isso, Bambam faturou R$ 6 milhões, valor que também incluiu o pagamento dos seus patrocinadores.

Logo depois da luta, Bambam e Popó gravaram vídeos juntos nas redes sociais e o ex-BBB brincou: “Estou muito feliz, lutei com esse campeão aqui, essa fera aqui. Foi uma honra, primeira vez minha. A mão do cara é pesada demais, o Whindersson Nunes aguentou bem. Parabéns”, disse ele, e completou: "Fizemos um show, né? Te fala, maior evento que já teve na história do Brasil. De números, de visualização, internet, Instagram, internet bombou, os seus patrocínios parabéns, os meus também parabéns. Fico feliz! E fico feliz de ter sido semi-nocauteado pelo campeão".