Ex-affair de Rodrigo Mussi procura um namorado na TV

Ex-affair de Rodrigo Mussi, Helen Dantas faz elogio para o rapaz ao participar de quadro de namoro na TV: 'Menino do bem'

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 12h39

Ex-affair do ex-BBB Rodrigo Mussi (36), a gerente de contas Helen Dantas (35) vai tentar a sorte no amor no programa Operação Cupido, de Luciana Gimenez (52), na RedeTV!. Durante sua participação na atração, ela relembrou o relacionamento com o ex-BBB no passado.

“Há alguns anos, antes do BBB, antes de tudo, a gente namorou durante um ano”, disse ela, que ainda elogiou o rapaz. “Menino do bem, gente boa”, declarou.

Inclusive, ao decidir procurar um novo amor na TV, ela disse que contou para Rodrigo Mussi. “Hoje, inclusive, falei com ele e contei que estava vindo aqui e ele ficou super feliz”, afirmou.

A participação de Helen no programa Operação Cupido vai ao ar no sábado, 9, a partir das 18h30. Ela é natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e contou como é o seu homem ideal. “Além da personalidade, o sorriso, o olhar, a postura. Tem que gostar de praia. Gosto daquele que no começo é mais tranquilo, observador”, revelou.