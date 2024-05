Estrela do ‘Salvando Reformas’, Jasmine Roth revela que está grávida

Apresentadora de programas de reformas do Discovery Home and Health, Jasmine Roth surpreende ao revelar sua segunda gravidez

A apresentadora Jasmine Roth, que comanda os programas Salvando Reformas e Reforma Personalizada, do Discovery Home and Health e HGTV, está grávida pela segunda vez. Ela deu a notícia nesta sexta-feira, 10, ao site da revista People.

Ela é casada com Brett e os dois esperam o segundo bebê juntos, já que são pais de Hazel Lynn, de 4 anos. O anúncio foi feito com um ensaio fotográfico dos três juntos e mostrando o ultrassom do novo integrante da família.

“Estamos muito felizes em anunciar que nossa família está crescendo! Definitivamente tem sido um pouco diferente desta vez. Estar grávida com quase 40 anos não é brincadeira. Esta foi uma grande decisão para nós”, disse ela.

A estrela ainda contou que o processo para engravidar foi longo. "Demoramos mais de um ano para engravidar. Então estamos nos sentindo muito sortudos por estar nesta jornada e estamos emocionados por, em breve, sermos uma família de quatro pessoas. Nossa filha mal pode esperar para ser uma irmã mais velha. Ela está contando os dias para conhecer o bebê”, declarou.

Branca Feres revela o sexo do segundo filho

A atleta Branca Feres, que é irmã gêmea de Bia Feres, está grávida pela segunda vez e fez um chá revelação para descobrir o sexo do segundo bebê. O evento aconteceu em uma casa e teve uma dinâmica divertida.

Branca e o marido, Gustavo Frota, tiveram que estourar bexigas espalhadas ao redor de uma piscina, que estavam com papeis picados nas cores rosa e azul. No final, eles encontraram mais bexigas na cor rosa e descobriram que vão ter mais uma menina.

O casal já tem uma filha, Nicole, de 1 ano e 7 meses, e deram a entender que não pretendem fechar a fábrica agora. Isso porque Gustavo demonstrou que ainda tem o desejo de ter um menino. No final do vídeo, Bia pergunta para a irmã: “Você não vai para o terceiro, né?”. E Branca responde: “Ué, por que não?”.