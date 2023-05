Estreante na TV, atriz de Encantado's revela diferenças com personagem: 'Afropaty'

Ramille vive a patricinha Melissa em Encantado's, série da Globo que estreou na televisão

Nascida e criada em Irajá, bairro do subúrbio de Rio de Janeiro, a atriz Ramille (24) é estudiosa, apaixonada por samba e não mede esforços para se movimentar. Realizando o sonho de estrear na televisão, ela interpreta Melissa na série Encantado's, uma jovem bastante diferente, que não gosta de estudar, muito menos do ritmo musical. "Ela é muito patricinha mesmo, uma afropaty."

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz que já foi passista da Salgueiro diz que tem gostado do desafio de encarar uma personagem bastante distinta e que criou uma forte conexão com todos do elenco de Encantado's . Para ela, um dos pontos mais relevantes da série está na questão de mostrar corpos pretos e aumentar a representatividade desses atores.

"Os meninos e meninas pretas que estão assistindo também podem sonhar com estar ali. Na minha época, quase não tinha nenhum, era muito difícil se enxergar naquele lugar", diz ela, que acrescenta ainda ver muitos pontos a serem melhorados. "Não é fácil, também não posso romantizar. Precisa estudar, persistir, ter uma base familiar que te apoie."

Ramille conta que sempre soube ter uma veia artística dentro de si, tendo ligação com autação, dança e música. Ela foi, durante anos, passista da Salgueiro e até hoje costuma frequentar rodas de samba e os desfiles das agremiações. Além disso, a artista diz já ter investido na carreira como cantora e que escolheu cursar Publicidade e Propaganda na faculdade porque a profissão poderia ajudar.

"Sempre tive certeza que eu seria artista, cantando, atuando ou dançando". A atriz afirma que sua família sempre a apoiou e incentivou os estudos. Ela começou a fazer Teatro Tablado ainda na adolescência e, durante a pandemia de Covid-19, passou a se especializar na atuação para TV e cinema, além de cursos de idiomas e da conclusão da faculdade. "Estudava muito."

Bastante presente nas redes sociais, a atriz de Encantado's ainda afirma que gosta muito de compartilhar registros na web. Ela conta que busca o equilíbrio para não expor muito da vida pessoal, mas que também precisa melhorar para criar mais conteúdo na plataforma. Para o futuro, Ramille afirma estar fazendo vários testes para novos trabalhos, mas diz que não pode contar nada ainda.

CONFIRA FOTOS DE RAMILLE DE ENCANTADO'S: