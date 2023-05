Atriz de Encantados revela inspiração para a música e relembra perrengues na carreira

Em entrevista à CARAS Brasil, atriz de Encantados relembrou perrengues para seguir carreira no meio artístico

Luellem de Castro, que estrela a série Encantados do Globoplay, também é cantora e compositora. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou suas inspirações para seguir o caminho da música e ainda relembrou perrengues ao longo de sua carreira no meio artístico.

"Eu já desfilava com quatro anos de idade, tinha uns concursos em Caxias. Em um desses desfiles, quando já era um pouquinho mais velha - devia ter uns sete anos - me deram um cartãozinho de uma agência. Fui nessa agência e era a maior furada. Gastamos uma grana que a gente não tinha. Mas, dessa furada, me convidaram para fazer um teste no meio da rua, que foi o meu primeiro trabalho", contou a atriz de Encantados.

Com uma participação no filme Verônica quando ainda era criança, Luellem de Castro também revelou que viveu um momento que definiu sua carreira ao lado de Andréa Beltrão (59) nas gravações do longa: "Ela sempre foi muito legal com as crianças. Tinha uma cena que ela tinha que brigar comigo, só que ela era muito legal e eu já estava assim: 'Como vai ser isso?'. Mas ela brigou comigo muito sério, eu lembro que eu olhava para ela encantadíssima. No filme, aparecem alguns frames que eu estou de cabeça baixa em uma carteira - era uma sala de aula - porque estava sorrindo. Eu achei tão incrível aquela mulher mudar daquele jeito, e quando dava o corta, ela voltar a ser a pessoa legal que ela estava sendo antes. Achava mágico mesmo. Naquele dia percebi que era isso o que eu queria fazer".

Leia também: Kênia Bárbara reveza vilã de Amor Perfeito com carreira de cantora, poeta e fotógrafa