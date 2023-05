Kênia Bárbara reveza vilã de Amor Perfeito com carreira de cantora, poeta e fotógrafa

Em entrevista à CARAS Brasil, Kênia Bárbara, a Lucília de Amor Perfeito, revelou como se interessou pelas áreas artísticas

Kênia Bárbara (33), que estrela Amor Perfeito como a vilã Lucília, tem uma vida profissional recheada de talentos. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre revezar a atuação com as carreiras de cantora, poeta e fotógrafa, além de revelar como se interessou pelas áreas artísticas.

"Meus pais são técnicos em enfermagem. Mas meu pai também é músico, ele cantava em coral e também tocava instrumentos. A minha mãe sempre me incentivou, a mim e a meu irmão, a fazermos várias atividades paralelas à escola. Ela me levou para o teatro. Fiz conservatório também, aulas de vários instrumentos, pintura, atividades assim. O teatro foi uma paixão que eu não sabia que era algo que podia ser uma profissão. Foi uma coisa muito natural, desde a primeira peça que eu fiz aos oito anos", compartilhou a atriz de Amor Perfeito.

Formada em psicologia, Kênia Bárbara escreve poesias, cria suas próprias composições para a carreira de cantora e coleciona suas fotografias em uma conta no Instagram. "Vou explorar todos esses caminhos que eu sigo. Eu já tenho algumas composições escritas, então pretendo produzi-las em breve. Tenho também um bom número de textos e poesias escritas que pretendo divulgar em forma de livros ou de vídeos. E a fotografia pretendo profissionalizar mais, assim como meu perfil no Instagram com as minhas fotografias".

