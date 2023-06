Espectadores reagem a gafe inusitada no Jornal Nacional: “Quem percebeu?”

Alguns espectadores se divertiram nas redes sociais ao notarem gafe inusitada na chamada do Jornal Nacional

Nesta quarta-feira, 14, a chamada do Jornal Nacional intrigou alguns espectadores. O momento inusitado aconteceu na redação, que fica atrás dos âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos. Vale ressaltar, que a chamada é gravada e não é ao vivo igual ao jornal.

A gafe que gerou risadas nas redes sociais foi cometida por duas mulheres que podem ser vistas tirando uma selfie na redação enquanto William e Renata estão gravando a chamada para a atração jornalística da Rede Globo.

“Quem percebeu as duas queridas tirando uma selfie na hora da gravação da chamada do Jornal Nacional? Hahaha”, escreveu um internauta em seu Twitter reagindo ao vídeo que foi postado no perfil oficial das redes sociais do JN.

Um internauta reagiu à postagem dizendo: “O Bonner percebeu”. E outro espectador comentou: “Alguém vai levar uma torra”.

“Abertura do Jornal Nacional falando da melhora na economia, mas o destaque são as duas pessoas tirando selfie”, escreveu um espectador. E outro ainda comentou: “As duas fazendo selfie ali no fundo”.

Quem percebeu as duas queridas tirando uma selfie na hora da gravação da chamada do Jornal Nacional? Hahaha #JN#JornalNacionalpic.twitter.com/kUZ840rxdM — Matheus Nunes (@MathheusNunes) June 15, 2023

Se manifestou!

Ainda nesta última quarta-feira, a jornalista Cecilia Flesch veio às suas redes sociais e se manifestou sobre sua polêmica demissão do canal GloboNews. O desligamento da comunicadora do canal jornalístico veio cerca de um mês após ela participar de um podcast e revelar uma piada interna em que dizia que chama o canal de "RivoNews", em referência ao remédio Rivotril.

“Eu tenho tanto para lhes falar, e com palavras saberei dizer, mas não estou conseguindo nesse momento. Tem não sei quantas mensagens aqui para eu ler. Eu vou ler todas, se possível responder o máximo delas, nem que seja com um coração. Muito obrigada, tem tanta coisa legal que está chegando aqui”, disse Cecilia em seu Instagram.