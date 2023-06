Cecilia Flesch se manifesta nas redes sociais e fala sobre haters: “Mola propulsora”

A jornalista Cecilia Flesch surgiu em suas redes sociais após sua demissão do canal Globonews e comentou sobre mensagens de haters

Nesta quarta-feira, 14, Cecilia Flesch deu as caras nas redes sociais após sua polêmica demissão do canal Globonews. A jornalista surgiu em seu Instagram para dar um rápido recado para seus seguidores, principalmente aqueles que começaram a acompanhar a comunicadora agora durante o burburinho formado pelas redes sociais.

“Eu tenho tanto para lhes falar, e com palavras saberei dizer, mas não estou conseguindo nesse momento. Tem não sei quantas mensagens aqui para eu ler. Eu vou ler todas, se possível responder o máximo delas, nem que seja com um coração. Muito obrigada, tem tanta coisa legal que está chegando aqui”, começou comentando a jornalista.

A ex-apresentadora do programa jornalístico “Em Ponto” então comentou sobre os haters que a atacaram durante esta situação delicada: “Óbvio que tem os haters, eles fazem parte de tudo isso. Inclusive, são a mola propulsora de toda essa situação inclusive. Mas o que está vindo de benefício, não tem preço não”.

Cecilia já havia se manifestado através de seu Twitter logo quando a notícia de sua demissão já estava conhecida e confirmada. "Eu sei que aqui é conhecido como a rede do ódio, mas tá atípico pra mim, hein? Muito carinho rolando. Mas ó: eu não falei mal do meu (ex) local de trabalho, ok? Vamos difundir a hashtag 'ouve o podcast?' Ouçam e vocês vão entender como não teve nada demais”, afirmou.

A afirmação foi feita porque em um primeiro momento, a causa da demissão de Cecilia foi por conta de sua participação no podcast “É Noia Minha?”, apresentado pela escritora e roteirista Camila Fremder. No episódio em que a pauta era a rotina diária da jornalista, Cecilia comentou que existia uma piada interna de chamar o canal jornalístico de “RivoNews”, fazendo referência ao remédio Rivotril.

A informação da demissão da jornalista foi confirmada pela Globo para o site Notícias da TV, e, no mesmo dia 13, Cecilia confirmou a informação para o colunista Lucas Pasin do site Splash Uol. De acordo com a publicação do site Notícias da TV, a demissão da comunicadora foi por conta de mudanças que serão realizadas no programa “Em Ponto”, que ela apresentava.

Manifestou!

Quem também se manifestou nas redes sociais foi Camila Fremder, apresentadora do “É Noia Minha?” e recebeu Cecilia para um episódio. O episódio é intitulado “Minha Rotina É Diferente”, teve como convidadas Cecilia e a atriz e jogadora de pôquer Carol Martins para discutirem suas rotinas.

“O intuito do podcast ‘É Noia Minha’ é apenas trocar experiências e ter uma conversa leve sobre ‘noias’ e remas que são compartilhados por muitas pessoas, de maneira geral. Deixamos os convidados à vontade para trazerem seus pontos de vista sobre os assuntos abordados. Lamento muito saber sobre a situação envolvendo a Cecilia Flesch, que foi nossa convidada no podcast. Deixo meu apoio a Cecilia”, escreveu a apresentadora em seu Twitter.