Entenda por que a Globo adotou personagens virtuais no The Masked Singer

A nova temporada do 'The Masked Singer Brasil' chegou com diversas novidades! Entenda por que a Globo incluiu personagens virtuais no programa

A atual temporada do The Masked Singer Brasil está bombando e veio com diversas novidades! Além da mudança no time de jurados, a quarta edição do programa de Ivete Sangalo apresenta personagens virtuais desde o último domingo, 17, quando Luísa Sonza foi "desmascarada" após interpretar a Guerreira.

A dinâmica é inédita se considerarmos todos os países que já adquiriram o formato criado na Coreia do Sul. Além da vivida pela cantora pop, outros três personagens devem se apresentar até o final da temporada.

Os participantes virtuais foram criados pela equipe de profissionais da emissora carioca usando a tecnologia 3D, que não só permite detalhes precisos, mas também movimentos mais sincronizados.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível notar que, para alcançar o resultado visto pelo público, Luísa foi filmada se apresentando em um estúdio especializado em efeitos especiais e usando uma roupa cheia de sensores, os quais conseguiram digitalizar seus movimentos e, posteriormente, levá-los para a fantasia virtual.

Depois, a artista foi "transferida" para o palco via computação gráfica e gravou sua revelação, já no palco do programa.

O coordenador de design da Globo Rodrigo Cipriano destacou que a personagem Guerreira recebeu traços inspirados no mundo da fantasia, sendo que, por ser uma figura virtual, características desse universo foram incorporadas. O processo de finalização só foi concluído após ajustes detalhados, incluindo a sincronização labial com a fala e a correção da colorimetria.

"Todo o processo é bastante complexo e exige muita sensibilidade dos animadores para preservar o máximo da captura de movimentos (...) Replicamos a expressão corporal do artista – em conjunto com a Katia Barros, coreógrafa -, mas, ao mesmo tempo, buscamos uma camada extra de arte e animação para enriquecer a experiência do espectador", explicou ele.

O supervisor artístico do "The Masked", Adriano Ricco, compartilhou o motivo de explorarem a tecnologia nesta temporada. "Desde a primeira temporada procuramos agregar novidades a cada edição. A ideia de incluir personagens virtuais surgiu justamente dessa busca de trazer o novo para quem está em casa", disse.

"Na temporada anterior, por exemplo, tivemos fantasias com recursos de movimento por meio de uma plataforma automatizada, e isso continuou nesta temporada", contou o marido de Eliana. "As fantasias virtuais nos dão ainda versatilidade nas participações, possibilitando outros caminhos de agenda para artistas importantes que gostaríamos de trazer ao programa", completou o diretor Marcelo Amiky.

