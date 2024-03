Silvio Ple, do Masked Singer, diz que virou queridinho das crianças: 'Ficam enlouquecidas'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Pedro Passari, interprete do personagem Silvio Ple, revela bastidores do reality The Masked Singer Brasil

Destaque em mais uma temporada do The Masked Singer Brasil, o ator Pedro Passari está em plena felicidade com a aceitação do personagem Silvio Ple nas ruas. Fruto de uma improvisação, o artista foi surpreendido com a reação do público. Em entrevista à CARAS Brasil, ele conta que tem visto nas crianças o reflexo do sucesso do reality show.

"Esse carinho, essa interação é gostosa. Eles olham e reconhecem. Muita criança interage, passei a ter muita interação. As crianças me vêm na rua e ficam enlouquecidas. É o máximo, o pessoal gosta bastante", celebra o ator.

Com o programa inteiro gravado, Passari conta que assistiu a revelação dos famosos mascarados e confessa que ficou surpreso com muitos deles. Sem dar spoiler, ele garante que a produção do programa surpreendeu na escalação do elenco desta temporada.

"Apesar da gente desconfiar de alguns nomes, chega num ponto do programa que você já desconfia quem é. Mas posso adiantar que ainda tem gente muito bacana. Tá uma temporada recheada. Todas as temporadas têm gente muito bacana, mas eu acho que nessa temporada a produção se superou. Tem umas umas pessoas que a gente não imagina e que é muito legal saber que estão participando do programa", adianta.

Leia também: Supla revela perrengue após eliminação do The Masked Singer: 'Estava me segurando'

Na atual temporada, Silvio Ple ganhou mais destaque com a mudança de cenário. Agora o ator precisa interagir com uma plateia enorme, a qual ele confessa ser uma verdadeira aventura. "Antes tinha 120 pessoas agora tem 450 pessoas então a plateia está diferente. É uma plateia que fica de pé, como se fosse um festival mesmo", avalia.

Em meio momentos de despedida da quarta temporada, Pedro conta que guarda o sentimento de gratidão por toda a experiência ao lado de Ivete Sangalo, dos jurados e toda a equipe. Para ele, estar mais uma vez no reality é a resposta que seu trabalho está sendo avaliado como positivo.

"É um reconhecimento do trabalho, né? Eles me incluem na brincadeira, eu acho que isso que é interessante. Tanto os jurados, quanto à Ivete, me incluiram em todas as brincadeiras que eles faziam durante a gravação", finaliza.