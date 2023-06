Empresária, Mica Rocha volta à TV e revela desafios na carreira: 'Muito inquieta'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mica Rocha também revelou detalhes de MiConta, seu programa na CNN

Mudanças e novos desafios costumam ser bem-vindos na carreira de Mica Rocha (37). Hoje, dona de dois empreendimentos e mãe de três filhos, a influenciadora retorna à apresentação na TV após oito anos para estrear o MiConta, programa da CNN que pretende misturar empreendedorismo e entretenimento. "Sou muito inquieta, temos que buscar inovar."

Em entrevista à CARAS Brasil, Mica Rocha conta que deixou de lado o medo de errar para idealizar o programa. Com estreia prevista para agosto, a atração terá 42 minutos de duração por episódio e apresentará histórias de mulheres empreendedoras do Brasil. Nomes como Manu Gavassi, Fernanda Souza, Camila Coutinho e Carol Trentini estão entre as convidadas.

O MiConta tem direção de Marcella Rica e, segundo Mica Rocha, também visa mostrar o lado humano e os problemas que as empreendedoras já passaram até atingir o sucesso financeiro. "Não tem nada que uma mulher não consiga fazer, o que nós sabemos fazer é ressurgir das cinzas. Essas mulheres contam perrengues reais e histórias inspiradoras."

A influenciadora diz que, apesar de não estar em seus planos voltar à TV, optou por agarrar a oportunidade e trazer mais um conteúdo diferente para seus seguidores, que já a acompanham há 13 anos, desde quando começou a trabalhar na internet. Mica ressalta que, ao longo do tempo, precisou se adaptar, mas que as mudanças de conteúdo e em sua vida aconteceram naturalmente.

Além do trabalho com as redes sociais, ela também comanda duas marcas próprias. Formada em publicidade, ela atua como diretora criativa da Misha, sua loja de acessórios, e diretora de Marketing também na Open Era, marca de athleisure. "É super desafiador, nunca está equilibrado [risos]", afirma, sobre seus trabalhos nas diferentes esferas. "Mas meu maior trabalho é ser mãe."

Mica é casada com Renato Mimica desde o ano de 2015, e juntos eles são pais de Luísa, Olivia e Henrique. Atualmente, a empresária afirma que conta com uma rede de apoio profissional e familiar para a criação dos filhos, já que ela e o marido trabalham, mas que consegue flexibilizar a agenda para se fazer presente no dia a dia dos pequenos. "Apesar da ajuda, meu papel e o do Renato é nosso. Não faremos essa concessão nunca", completa.

Para o ano de 2023, ela ainda pretende abrir mais lojas físicas de seus empreendimentos, chegando ao total de 8 locais. Além disso, Mica Rocha ainda revela ter seu quarto livro escrito, e tem planos de lançá-lo ano que vem, em 2024. "Ele tem a ver com signos com uma pegada cômica", afirma. "[E] tem muita coisa acontecendo."