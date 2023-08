Emanuelle Araújo faz desabafo sobre denúncias na TV e opina: "Estrutura abusiva"

Em participação no Ser Artista Podcast, Emanuelle Araújo expôs que tem visto como positivo os reflexos das denúncias dos bastidores da TV

Em meio a polêmicas envolvendo denúncias de abusos nos bastidores da televisão brasileira, a atriz Emanuelle Araújo (47) tem celebrado a forma como o assunto tem repercutido dentro da indústria. A declaração foi dada durante participação no Ser Artista Podcast, no Youtube.

Durante um bate-papo com o apresentador Marcus Montenegro, a artista desabafou sobre como tem sido importante artistas famosos falarem abertamente sobre as experiências negativas. Segundo ela, por muitos anos situações problemáticas eram normalizadas por pessoas de altos cargos.

"Acho que existe medo as pessoas sabem que agora vocês podem ser denunciadas, existe um compliance. Então a gente sabe que hoje em dia tem esse sistema e que bom. Demorou, mas chegou. O momento onde a gente não pode mais viver uma estrutura abusiva, não importa. Dentro de hierarquias, entre colegas ou entre equipe. Abuso, não", declarou.

Emanuelle, que no início do ano esteve entre os participantes do The Masked Singer Brasil, completou dizendo que causar o medo também é importante: "Essa estrutura de denúncia de compliance é extremamente pertinente, necessária e eu acho que isso provoca uma atenção".

Em outro momento da entrevista, a famosa afirmou que as pessoas passaram a entender que evitar denúncias e polêmicas nos bastidores é tão importantes quanto detalhes das produções, por conta da dimensão que certos assuntos podem causar no público.

"Acho que as pessoas estão todas mais atentas de que isto pode provocar uma demissão, pode provocar um mal-estar tremendo, pode para marcar uma mudança num projeto. Mas eu acho que ainda a estrutura ainda é muito viciado no abuso. Isso é terrível", disse.

Nos últimos anos, o comediante Marcius Melhem tem encabeçado uma polêmica envolvendo assédio moral e sexual a colegas de trabalho da TV Globo. Uma delas foi a humorista Dani Calabresa, que veio a público expor as mais diversas situações de constrangimento envolvendo o colega, que na época exercia o cargo de chefe do departamento de humor da TV Globo.

A entrevista completa com Emanuelle sairá nesta quarta-feira, 9, no canal do Youtube do podcast Ser Artista Podcast. Os interessados também podem conferi o bate-papo através das plataformas digitais.