Em nova temporada de “Vai Que Cola”, Jeniffer Nascimento relembra legado de Paulo Gustavo: “Eterno”

A atriz Jeniffer Nascimento entra para o elenco fixo na décima temporada do programa de humor “Vai Que Cola” com sua personagem Carolzinha e comenta desafios do papel

Oscar Nucci Publicado em 08/11/2022, às 17h04 - Atualizado às 17h11

Nesta segunda-feira, 7, a décima temporada do programa “Vai Que Cola” fez sua estreia no canal Multishow. Uma das novidades é que a atriz Jeniffer Nascimento e sua personagem Carolzinha entraram para o elenco fixo da série.

Jeniffer contou em conversa com a CARAS Digital sobre a influência e legado que o comediante Paulo Gustavo, que faria 44 anos no último dia 30, deixou no “Vai Que Cola”. “O Paulo Gustavo está no Vai que Cola! Nos cenários, nas piadas, até hoje alguns atores homenageiam o Paulo em alguns gestos e bordões. Ele é eterno!”.

A atriz que também está no ar como Jéssica na novela “Cara E Coragem”, comentou sobre os desafios que surgiram ao dar vida a uma personagem mais cômica: “Pra mim é um delicioso desafio me aprofundar na comédia. Diferente de fazer novelas, o Vai Que Cola é um programa que as pessoas assistem esperando dar boas risadas, então é uma grande responsabilidade estar entre tantos veteranos que fazem tudo isso muito bem”.

Para dar vida à Carolzinha e enfrentar o desafio de arrancar risadas dos telespectadores, Jeniffer revela que, além de contar com a ajuda dos diretores Ernesto Picolo e Carlos Milani, ainda recebeu apoio de comediantes que integram o elenco da série como Cacau Protásio e Katiusca Canoro.

“Cacau me abraçou demais! Ela é um grande amor na minha vida. Não cheguei a pedir dicas precisas, mas estar em cena com todos eles é uma grande aula! Eu fico atenta a todos e tento extrair o melhor que posso para poder somar no projeto também! Katiusca é maravilhosa, está genial como Nadja!”, conta.

A artista que começou no humor fazendo uma participação no programa “Toma Lá, Dá Cá” criado por Miguel Falabella, ainda revelou na conversa que pretende seguir outros papéis que não apenas se fixem no humor. “Agora o meu objetivo é atuar em outros gêneros também. Adoro comédia mas não quero viver em uma caixa só. Sou uma artista plural e tenho sentido falta do público conhecer a Jeniffer atriz em outros lugares”, disse Jeniffer.

Seja em papéis engraçados ou mais dramáticos, o que se mantém na vida da atriz é o amor do marido Jean Amorim, o casal já completa três anos de casados. “Jean é um grande parceiro na vida, ele me incentiva muito! Confesso que em alguns momentos ele acredita mais em mim do que eu mesma . Eu sou muito grata por ter um parceiro que veio pra somar, que sempre me põe pra cima e me incentiva a mostrar o melhor de mim. Também torço muito por ele! Cada conquista dele é como se fosse minha, afinal, o sonho que se sonha junto é realidade”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Assim como sua personagem Carolzinha, que é jogadora de futebol, Jeniffer também gosta de ter alguns esportes como hobby. “Eu tenho praticado ultimamente muita capoeira e yoga. Me encontrei nessas atividades e estou adorando!”, revelou.

A atriz que está nas telas da Globo na novela das 19h, e depois às 22:30h no Multishow com o programa humorístico, comentou sobre as diferenças entre Jéssica e Carolzinha na hora de atuar: “Acho que a Carolzinha é dois tons 'a mais' que a Jéssica. A Jéssica é um pouco mais humanizada. Tem seus conflitos além de bons momentos de risada e é muito fiel aos amigos. Carolzinha é mais espevitada, mais debochada e mais mimada também”.

Jeniffer ainda comentou sobre o visual das duas personagens, e como as personalidades diferentes das personagens se expressam por meio das roupas. “Carol é muito colorida! Tem muita cor nos cabelos e na make. Na TV sempre fiz personagens com uma make mais simples, daí veio Carolzinha e me deixou feliz da vida em poder pisar nas possibilidades de looks. Agora também tenho a Jessica para ousar um pouco, mas a Carolzinha ainda é mais ousada”, contou a atriz.