Comandante Hamilton relembra acidente aéreo dos Mamonas Assassinas

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 17h30

Nesta terça-feira, 26, o piloto Comandante Hamilton (65) aparecerá no programa Sensacional, da RedeTV, em uma entrevista com a apresentadora Daniela Albuquerque (40). Na conversa, ele comentou sobre o acidente aéreo da banda Mamonas Assassinas.

O piloto, que cobre e comenta diversos momentos da aviação, relembrou o contato que teve com os membros da banda antes do acidente em março de 1996.

“Os meninos ficavam lá no estúdio [do Domingo Legal] e a gente conversava bastante. Eles eram muito naturais. Estavam sempre brincando, rindo o tempo todo. Eram crianças”, lembrou Hamilton.

O piloto ainda lembrou da cobertura que realizou do acidente que matou todos os membros da banda: “Foi um choque. Fiquei o dia todo fazendo imagens do resgate. Acompanhamos o tempo inteiro”.

“Uma coisa muito triste, é que as pessoas começaram a pegar peças do avião e levar embora, como se fosse uma recordação”, relembrou o entrevistado.

Acidente do cantor João Paulo

O Comandante também comentou com Daniela Albuquerque sobre o acidente que tirou a vida do amigo e cantor João Paulo. O cantor, que fazia dupla com Daniel, faleceu devido a um acidente de carro em 1997. O Comandante Hamilton foi o responsável por levar o corpo do cantor para sua cidade natal, Brotas.

“Lembro quando decolei, o voo de 40 e poucos minutos parecia uma eternidade. Tentava falar [para mim mesmo]: ‘Ele não está aqui’. Eu nem olhava para o lado”, comentou Hamilton.

Hamilton, que trabalha há 28 anos na televisão, ainda relatou como foi difícil lidar com a perda de João Paulo: “Estamos acostumados a ver muita coisa, ainda mais no jornalismo. Vamos cada imagem que assusta, e [ainda assim] conseguimos manter a neutralidade e não deixar que isso ultrapasse a barreira, mas ele ultrapassou”.

A entrevista de Daniela Albuquerque com o Comandante Hamilton irá ao ar nesta terça-feira, 26, no programa Sensacional às 22:30h na RedeTV.