Em casa, Patrícia Poeta tem companhia especial em gravação

Apresentadora Patrícia Poeta registrou uma das últimas gravações para o 'É de Casa' e encantou com presença especial

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 14h43

Faltando pouco para assumir o Encontro, Patrícia Poeta (45) mostrou nesta terça-feira, 21, uma de suas últimas gravações para o É de Casa.

Em seu apartamento no Rio de Janeiro, a jornalista recebeu a equipe do programa para fazer as filmagens e encantou ao mostrar a presença especial de seu filho de quatro patas, o cachorrinho Marley.

"Hoje a gravação foi com eles: meus colegas queridos do É de Casa. Já tô com saudades dessa turma", comentou ela sobre a mudança.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta participou do júri do Dança dos Famosos e, na visita ao programa de Luciano Huck (50), ela comentou como está se sentindo com o novo desafio de comandar um programa diário.

No palco, a jornalista foi surpreendida com um recado especial de Fátima Bernardes (59), que relembrou que a colega de profissão já havia a substituído na bancada do Jornal Nacional.

Patrícia Poeta mostra gravação em casa; veja: