Patricia Poeta fala de sua ida para o Encontro: 'Friozinho na barriga'

No Domingão com Huck, Patricia Poeta abre o coração ao falar do novo desafio de sua carreira ao assumir o comando do programa Encontro

CARAS Digital Publicado em 19/06/2022, às 19h03

A apresentadora Patricia Poeta já está na contagem regressiva para assumir o comando do programa Encontro, no qual vai substituir Fátima Bernardes junto com Manoel Soares a partir de Julho. Em participação no Domingão com Huck, ela contou sobre o novo desafio e a ansiedade para a estreia.

“Eu acho que cada desafio do momento presente é o grande desafio. Confesso que estou com friozinho na barriga, como eu tive na bancada do Jornal Nacional, como eu tive na estreia do Fantástico e por aí vai”, disse ela.

E completou: “Quando migrei entretenimento – deixei o hard news e vim pro entretenimento -, eu acho que você vai caminhando e vem uma coisa nova, que dá esse nervosismo, essa ansiedade. Eu adoro isso! Acho que a vida da gente é feita de ciclos, ciclos que se completam e novos que vão chegando. Isso é maravilhoso da vida. É ótimo”.

Por fim, Poeta contou a data de sua estreia no Encontro: “Eu estou animada! Queria convidar o pessoal todo de casa: a partir do dia 4 de julho!”.

Patricia Poeta mostra fotos dos bastidores do Domingão com Huck: