Em Búzios, Sophia Abrahão compartilha cliques ao lado de Sérgio Malheiros

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros trocaram beijos apaixonados no Búzios Cine Festival

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 11h57

A atriz Sophia Abrahão (31) e o ator Sérgio Malheiros (30) estiveraram presentes no Gran Cine Bardot, em Búzios, no Rio de Janeiro no último dia da 2ª edição do Búzios Cine Festival.

Sérgio celebrou a estreia do seu curta, Únida Saída e Sophia Abrahão esteve presente ao lado do amado no evento.

A atriz compartilhou uma série de fotos no Búzios Cine Festival e aproveitou o espaço para homenagear Sérgio: "Domingo de estreia do curta do Sérgio aqui em Búzios. Sou sua fã, meu amor! Parabéns! Te amo", escreveu.

Sérgio também usou as redes sociais para compartilhar um clique com Sophia e escreveu: "Final de semana especial aqui em Búzios. Além da estreia do meu curta 'Única Saída', encontrei uma galera que admiro muito. Sou apaixonado pelo cinema e viver essa experiência aqui no 26º Búzios Cine Festival foi muito maneiro. Feliz demais também com a presença do meu amor @sophiaabrahao e de toda a minha família", declarou.

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros trocam beijos apaixonados: