Elenco de Cara e Coragem reage à reviravolta da novela

O elenco da novela “Cara E Coragem” gravou um vídeo reagindo à notícia de que a personagem de Taís Araújo, Clarice, estaria viva

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 19h02

Nesta quinta-feira, 18, a autora da novela “Cara e Coragem” Claudia Souto anunciou que a personagem de Taís Araújo, Clarice, está viva.

O elenco da novela das 19h da Rede Globo gravou um vídeo reagindo à notícia. Marcelo Serrado, Paolla Oliveira,André Luiz Frambach e outros membros do elenco apareceram chocados com a revelação.

“Viva? Vivíssima. Clarice está de volta. É na próxima segunda, dia 22”, escreveu a autora da trama no Instagram.

A atriz Paolla Oliveira, que interpreta Pat, publicou o vídeo e escreveu na legenda: “Peraí, como assim Clarice viva?”.

A personagem de Taís Araújo teria supostamente morrido na primeira semana da novela, após pedir para os protagonistas Pat e Moa buscarem uma fórmula secreta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

TBT cheio de beleza!

A estrela de Cara e Coragem, Paolla Oliveira publicou um TBT nesta quinta-feira esbanjando beleza em fotos em preto e branco.

A atriz apareceu com um blazer brilhante e dispensando sutiã. Na parte de baixo do look, a namorada de Diogo Nogueira vestia uma calça com brilhantes.