Elenco de '7 Chances Para...' celebra sucesso da série: ''Muito feliz por isso''

Pedro Burgarelli, Lorena Queiroz e Carol Roberto celebraram o sucesso de '7 Chances Para...' após o lançamento de mais episódios da série no Discovery+

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 15h58

A série 7 Chances Para..., que já é um sucesso no Discovery+, recentemente ganhou mais dez novos episódios na plataforma digital. A trama é protagonizada por Lorena Queiroz (11), que interpreta Nina e por Carol Roberto (16) e Pedro Burgarelli, que fazem os respectivamente, os primos da protagonista, Sabrina e Nuno.

Lorena e Carol então bateram um papo exclusivo com a CARAS Digital e celebraram o sucesso da trama infantil que é cheia de aventuras e experiencias.

"Fiquei bastante animada ao ver o resultado completo. Tem muita gente me falando que está amando a série, que está se divertindo com a história... Os feedbacks tem sido superpositivos, eu me sinto muito feliz por isso", contou Lorena.

Além de protagonizar a trama, a loira ainda interpreta Nana, a bisavó de Nina: "Foi uma experiência maravilhosa", disse ela ao falar da primeira experiência de interpretar simultaneamente dois personagens.

Carol aproveitou para lembrar com carinho dos bastidores do set de filmagens dessa série que foi muito importante para sua carreira: "Estou muito feliz com a repercussão que a série está tendo. Foi uma delícia gravar, já sinto saudades e não vejo a hora da segunda temporada! Meu sentimento é de gratidão por um projeto inteiramente pensado para gente. Muita gente elogiou e diz que se identifica com minha personagem... Não tem nada mais valioso e gratificante que o reconhecimento das pessoas"

Já Pedro, celebrou: "Esses novos episódios estão tão legais e divertidos quanto os primeiros, porém tenho que admitir que eles são os meus preferidos. Me diverti muito fazendo e me emocionei de verdade no episódio dos primos gêmeos, que passa uma mensagem linda sobre amizade."

"Amei fazer o episódio que leva o nome do meu personagem, no qual ele cria o próprio jogo e foi superlegal aprender bambolê para um dos episódios", finalizou ele, comentando alguns spoilers.

A nova parte de 7 Chances Para... contam com 10 episódios, com 15 minutos cada.