Eduardo Moscovis faz rara aparição com três dos quatro filhos

Conheça os filhos de Eduardo Moscovis! Ator fez rara aparição com três dos quatro filhos ao marcar presença em lançamento de filme no Rio de Janeiro

O ator Eduardo Moscovis teve a companhia de três dos seus quatro filhos em um evento na manhã deste sábado, 25. Ele fez uma rara aparição com os herdeiros ao prestigiar o lançamento do filme O Primeiro Natal do Mundo em um cinema no Rio de Janeiro.

Na entrada do evento, o artista posou sorridente e rodeado pelos filhos. Ele estava acompanhado de Sofia, de 23 anos, Manuela, de 15 anos, e Rodrigo, de 11 anos. Vale lembrar que ele também é pai de Gabriela, de 24 anos, que não estava no evento.

Sofia e Gabriela são frutos do relacionamento dele com a ex-mulher Roberta Richard. E, Manuela e Rodrigo são frutos da relação com a ex-mulher Cynthia Howlett.

O ator está longe das novelas desde que participou da reta final de Um Lugar ao Sol, da Globo.

Fotos: Santiago de Andrade / Agnews

Joelma faz rara aparição com a filha caçula no palco

A cantora Joelma fez uma rara aparição em público com sua filha caçula, Yasmin Mendes, que é fruto do antigo relacionamento com o músico Ximbinha. As duas dividiram o palco em um show da artista na noite de terça-feira, 14, na cidade de São Paulo.

No palco, as duas trocaram carinhos e mostraram a sintonia de mãe e filha. Aos 19 anos, ela dá seus primeiros passos no universo da música para seguir o caminho dos seus pais. Tanto que ela faz covers de outros artistas nas redes sociais, incluindo versões de sucessos de Cazuza, Post Malone e The Strokes.

Vale lembrar que Joelma se separou de Ximbinha em 2016 após 18 anos de união. Ela também é mãe de Natália Sarraff, de 34 anos, e Yago Matos, de 26 anos.



Foto: Araujo / AgNews