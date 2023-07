Edney Silvestre revela como foi a demissão da Globo: 'Fui chamado'

Edney Silvestre contou como foi ser demitido da Globo após tantos anos de trabalho: 'A Globo é uma empresa'

O jornalista Edney Silvestre revelou detalhes de como foi a sua demissão da Globo após 30 anos de trabalho. Ele deixou a emissora em janeiro deste ano e, agora, contou como foi a sua saída do canal. Em entrevista ao site Notícias da TV, o comunicador contou que foi uma demissão amigável e recebeu o carinho dos colegas de trabalho.

"Muito gentilmente, o Ali Kamel me avisou três meses antes, inclusive me deu a liberdade de ir ou não trabalhar. Eu estava fazendo o Globo Repórter na época e continuei. Eu adoro a Redação, é a única coisa de que eu sinto falta: da minha convivência e dos meus colegas. Todos os meus colegas de Globo Repórter sabiam, e ninguém comentou nada", disse ele.

E completou: "Totalmente amigável. Eu fui chamado e teve uma linda carta, daquelas cartas que agora nem tem mais. O Ali escreveu lindamente, minha Redação do Globo Repórter fez uma festa para mim, me deram um bonequinho... Não foi nada traumática. A Globo é uma empresa e, assim como toda empresa, ela te contratata quando está interessada em seus serviços".

Relembrou o que Edney Silvestre disse ao comunicar sua demissão

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o jornalista Edney Silvestre se despediu do público ao encerrar o contrato com a Globo. Ele relembrou de momentos marcantes na carreira e também agradeceu pelo carinho que recebeu ao longo dos anos. Além disso, ele também revelou quais serão os novos passos: ele seguirá como escritor de livros e vai fazer palestras.

“A primeira vez que você me viu na telinha da Globo, seguramente eu estava vestido assim: de paletó, gravata, bem formal, e usando sobretudo. Era uma noite de inverno, em dezembro, fria, em plena Broadway, e um vento de cortar as orelhas, foi assim a minha estreia. Falando da força e da presença de atores e autores negros no teatro americano depois de décadas de racismo e preconceito. Isso foi 26 anos atrás. Tudo passa. E hoje eu vim aqui para me despedir", disse ele.

"Hoje, depois de cobrir os atentados terroristas de 11 de setembro, depois de uma série de reportagens no Iraque, depois de entrevistar grandes estrelas de Hollywood e do cinema europeu, depois de cobrir o Oscar, depois de entrevistas com formidáveis ganhadores e ganhadoras do prêmio Nobel de Literatura, depois de mostrar o melhor de nós para o telespectadores brasileiro, eu estou partindo. Na telinha da Globo, você não vai me ver mais", declarou.

Por fim, ele falou dos seus novos passos. "Mas você vai me ver, sim, em palestras, apresentações de eventos, conferências, aulas, em peças de teatro, em uma nova minissérie, e também nos meus livros, não apenas nos meus romances, e livros de contos, como também em livros de reportagens. A razão para eu estar aqui hoje é para agradecer. Agradecer pelos 26 anos de apoio, de palavras generosas, de carinho. Isso não é um adeus, é um tchau, com a minha gratidão. Até breve ou até já”, contou.